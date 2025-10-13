Carcaixent se blinda tras el temporal del sábado: "Ya tenemos las barreras preparadas porque nos entró agua hasta el comedor"

Casi 48 horas después de la tromba de agua que dejó cien litros por metro cuadrado en una hora y anegó la mayoría de calles de Carcaixent en pocos minutos, las brigadas trabajan para evitar que se repitan situaciones similares a las del pasado sábado.

Los vecinos y vecinas de la localidad también se preparan para este nuevo episodio, por lo que estacionan sus vehículos en las zonas más elevadas de la localidad o encima de las aceras y blindan sus viviendas para protegerse de los embalsamientos o inundaciones que podría provocar la llegada de un fuerte episodio de lluvias. "Ya estamos poniendo todos los vecinos de esta calle las barreras en las puertas. Cuando marca un episodio de lluvias, ya las tenemos preparadas", explica Verónica Cruz, vecina de una de las calles más afectadas de la localidad. Recuerda que el episodio "fue todo muy rápido porque no llovía y empezó a llover con mucha intensidad, por lo que el alcantarillado no tragaba".

Cruz no pudo colocar las barreras antiinundaciones en su vivienda, por lo que el agua anegó parte de la planta baja. "No nos dio tiempo. Cuando nos dimos cuenta, el agua entraba hasta el comedor", insiste. No obstante, agradece el trabajo de bomberos y Policía Local, que "acudieron rápidamente para abrir las alcantarillas, cortar la calle y evitar que el paso de los coches provocara que entrara más agua".

La academia de baile de Ana Mira, otra vecina de la localidad, también resultó anegada por el agua. "Me llamaron para decirme que estaba llena de agua. Cuando paró, intenté acceder, pero el agua me alcanzaba la rodilla", señala. Reconoce que "es imposible que el alcantarillado absorba esa cantidad de agua en tan poco tiempo". "Cuando disminuyó el agua, pude limpiar y tirar todo lo que estaba mal", lamenta esta afectada, que reconoce que ya vivió un episodio similar en 2021. "Las calles también se llenaron de agua en pocos minutos. Acababa de cambiar el piso de la academia y tuve que volver a renovarlo", afirma.

Aunque a la mayoría de vecinos el temporal les pilló en sus casas, otros se encontraban en la calle o en otros locales cuando fueron sorprendidos por la lluvia. Klara Csikos estaba en el centro comercial de la localidad. "Me costó volver a casa. No me quedó otra que mojarme y pasar por el agua para volver a casa", afirma.

Tras este episodio, y con el susto todavía en el cuerpo, los residentes se preparan para las próximas lluvias. "Hay que acostumbrarse a estos temporales", señala Csikos.

Incidencias

El Ayuntamiento de Carcaixent pedía calma a la ciudadanía tras el temporal, ya que las brigadas trabajan durante los últimas horas para restablecer la normalidad.

El consistorio informaba que las lluvias torrenciales habían colapsado los colectores y el sistema de alcantarillado "no había podido resistir tanta intensidad de agua en tan poco tiempo". El ayuntamiento añadía que "esto ha provocado situaciones de desbordamiento de aguas fecales y animales muertos en algunas zonas del municipio". Para revertir la situación, la brigada de Obras y Servicios ha baldeado algunas zonas y, además, el consistorio ha iniciado la tramitación del expediente para contratar un servicio extraordinario de limpieza con baldeo y desinfección.