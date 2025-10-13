Un cuarto rayo provoca un incendio en una vivienda de Cullera

Un nuevo rayo ha impactado en la tarde de este lunes sobre un edificio, concretamente en uno de la calle Cabañal de Cullera, provocando un incendio que ha obligado a la intervención de los servicios de emergencia. El suceso se ha producido en torno a las 15.10 horas, según ha confirmado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones procedentes de los parques de Gandia y Cullera, además de un sargento, que han logrado controlar las llamas en pocos minutos. El fuego ha afectado parcialmente a la vivienda, causando algunos daños materiales, aunque por fortuna no se han registrado heridos.

El incidente se produce pocas horas después de que otros tres rayos cayeran también en la localidad costera, afectando a una palmera y a la cornisa de dos edificios.

En el lugar del suceso han intervenido igualmente agentes de la Policía Local de Cullera, miembros de la Guardia Civil y los servicios sanitarios, que finalmente no han tenido que atender a ninguna persona.

El episodio se enmarca dentro de la inestabilidad atmosférica que afecta al litoral sur de Valencia durante las últimas horas, con tormentas que han dejado descargas eléctricas y precipitaciones intermitentes.