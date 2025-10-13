La dana Alice deja acumulados más de trescientos litros en varios puntos de la Ribera

El paso de la dana Alice por la Ribera ha dejado huella y unos registros pluviométricos importantes, con trombas de gran intensidad que, a lo largo de cinco días, han causado problemas de gravedad diversa en los municipios, con desbordamiento de barrancos, calles inundadas y hasta daños ocasionados por la caída de rayos. El acumulado, con la situación de alerta roja prolongada por la Agencia Estatal de Meteorología hasta la medianoche, puede ser incluso mayor una vez se dé por concluido el episodio.

El paraje de la Casella, en Alzira, lideraba a las 17:00 horas el ránking comarcal de lluvias con más de trescientos cuarenta litros por metro cuadrado recogidos desde el 9 de octubre. También superaban la barrera de los trescientos el observatorio meteorológico del Romaní, en Sollana, y el de Quatre Camins, en Carcaixent, según los datos recopilados por la Associació Valenciana de Meteorologia. Por encima de los doscientos cincuenta figuraban puntos como Favara (288,6) o Alginet (254,7). Benifaió, Cullera o Llaurí sobrepasaban también la barrera de los doscientos.

Si bien es cierto que los acumulados, en algunos casos, no han representado graves problemas para la población, lo más significativo del episodio de lluvias persistentes es que ha dejado trombas importantes. Precipitaciones muy intensas concentradas en puntos concretos y en cortos periodos de tiempo que han revertido en problemas de diversa índole: en Cullera se ha vuelto a ver cómo las calles ubicadas en la falda de la montaña se convertían de nuevo en ríos, en Alginet se han desbordado barrancos y en Carcaixent el agua tomó por completo la vía pública y las plantas bajas de los barrios más vulnerables. En esta última localidad se registraron un centenar de litros en una hora, por ejemplo, el pasado sábado.

En la jornada del lunes, la alerta del sistema ES Alert sonaba por partida doble en los teléfonos de los vecinos de la comarca, a los que se les avisaba que la situación de alerta roja se prolongaría hasta la medianoche. Mientras, en municipios como Algemesí se instaba a cesar la actividad en los polígonos industrales, situados en zonas inundables. En Cullera, además de lluvia, la tormenta descargaba con importante aparato eléctrico, al registrarse hasta cuatro rayos caídos, con desperfectos en viviendas.