"Escuché un fuerte ruido, como si fuera un 'masclet', y empezaron a caer fragmentos de la fachada"

Cullera ha vivido esta mañana, como parte de los municipios de la Ribera, un intenso episodio de lluvias acompañado de aparato eléctrico que ha dejado varios incidentes, aunque sin daños personales. Tres rayos han impactado en distintos puntos del casco urbano, lo cual ha provocado momentos de tensión entre los vecinos.

Uno de los rayos cayó sobre una palmera y provocó un pequeño incendio, que fue rápidamente sofocado. Los otros dos alcanzaron las azoteas de edificios de la localidad. El primero de ellos lo hizo en el edificio Santa Marta, situado en una zona próxima a la playa. Por suerte, y según testigos, en el momento del impacto apenas había vecinos en las viviendas, lo que evitó mayores consecuencias.

El tercer rayo impactó directamente sobre la azotea de una finca en la calle Fray Pascual Jover, provocando desprendimientos de parte de la fachada hacia la vía pública. Enrique J., propietario de una de las viviendas, explicaba tras la caída del rayo que “se escuchó un fuerte impacto, pero no se le dio más importancia que a un trueno”. Sin embargo, Vicente Colom, vecino de la zona que pasaba por debajo del edificio en el momento del suceso, alertaba sobre el gran ruido que generó el rayo. "Escuché un ruido como el de una carcasa o un' masclet' grande y, de repente, empezaron a caer fragmentos de la fachada sobre el pavimento. Fue una experiencia muy desagradable, no solo por el susto, sino porque no sabes cómo reaccionar”, añadía.

Uno de los tres rayos provoca un incendio en una palmera. / Levante-EMV

Colom fue quien dio aviso inmediato al 112, que trasladó el aviso a la Policía Local de Cullera. Inmediatamente los agentes se desplazaron hasta la zona para asegurar el perímetro y evaluar los daños

Los tres impactos han causado daños materiales en las fachadas de los dos edificios afectados y un pequeño incendio en la palmera, aunque no se han registrado daños personales.