Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, visita Carcaixent: "Hay que alejarse de los negacionismos porque el negacionismo mata"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado esta mañana algunos de los municipios de la Ribera afectados por la dana Alice durante este fin de semana. Durante su visita, Bernabé se ha reunido con los alcaldes de Carcaixent, Alginet, Benifaió o Almussafes.

Bernabé ha conocido junto a la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, la situación en la que se encuentra el municipio tras la tromba de cien litros en menos de una hora el pasado sábado. Durante su visita, la delegada del Gobierno ha recomendado "precaución" tanto al consistorio como a la ciudadanía y ha pedido que sigan "la evolución del temporal a través de los canales oficiales”.

“Estamos en una situación de emergencia climática”, ha señalado Bernabé. Por ello, ha recalcado que “se necesita un pacto de todas las fuerzas políticas, pero también un pacto social y de toda la ciudadanía”. “Se requiere, un pacto de Estado por la emergencia climática, un acuerdo que es imprescindible y necesario”, ha insistido.

Bernabé ha recordado que esta situación de emergencia es "consecuencia del cambio climático" y, por lo tanto, la ciudadanía se debe enftrentar a estos episodios con "las mejores herramientas y con una apuesta clara y decidida por parte de todas las administraciones independientemente de colores políticos”. Ha añadido: "Hay que alejarse de los negacionismos. El negacionismo mata y sabemos, en esta tierra mejor que en ningún sitio, lo que supone no apostar por todas las políticas responsables de prevención y de trabajo en común y coordinado”.

Bernabé también ha querido conocer los estragos del temporal en Almussafes. La delegada del Gobierno ha visitado junto al alcalde, Toni González, la incidencia que ha tenido el temporal en Almussafes. Además, se ha trasladado a Benifaió, donde ha participado en la reunión de seguridad del Cecopal para realizar un seguimiento de las últimas lluvias registradas en el municipio.

Por último, se ha reunido con la alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, para conocer la situación del municipio y los trabajos de reconstrucción tras la trágica dana del pasado 29 de octubre. Durante el encuentro, Ferrer ha trasladado las principales preocupaciones ante "nuevos episodios de lluvias intensas y la necesidad de seguir trabajando en medidas de prevención y respuesta frente a fenómenos meteorológicos extremos".