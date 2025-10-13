El premio de pintura de Algemesí repartirá un único galardón de seis mil euros

El Ayuntamiento de Algemesí ha convocado la trigésimo primera edición del Premio de Pintura «Ciutat d’Algemesí», un certamen que, con más de tres décadas de historia, se ha consolidado como uno de los galardones más prestigiosos del panorama artístico español.

Hasta el 31 de octubre, los artistas interesados podrán presentar sus obras en formato digital a través del registro telemático disponible en la página web municipal. El premio cuenta con una dotación económica de 6.000 euros y está abierto a creadores y creadoras que deseen participar con un máximo de dos obras originales, inéditas y no premiadas, con total libertad de técnica y temática.

Un jurado especializado seleccionará 30 finalistas, que deberán enviar sus obras físicamente para la valoración final. Las piezas seleccionadas formarán parte de una exposición colectiva en las Atarazanas del Grao de Valencia, que permanecerá abierta entre noviembre de 2025 y enero de 2026. La obra ganadora pasará a formar parte de la colección museo-gráfica municipal, que dará forma al futuro Museo de Arte Contemporáneo de Algemesí, con sede en el Casino Lliberal.

El prestigio del premio queda avalado por la calidad de los miembros del jurado que han participado a lo largo de su trayectoria, como Antonio López, Juan Genovés, Ouka-Leele, Eugenio Ampudia, Yturralde, Isabel Oliver, Román de la Calle o Rocío de la Vila, entre otras figuras relevantes del mundo del arte. En la última edición, la galardonada fue Estefanía Serrano, mientras que en 2024 el premio recayó en Diego Vallejo García, sumándose a un amplio palmarés que incluye nombres como Oliver Johnson, Adrià Pina, Javier Palacios o Pablo Bellot.

"Con esta nueva edición, el Premio de Pintura «Ciutat d’Algemesí» reafirma su vocación como plataforma de proyección para artistas emergentes y consolidados, así como el firme compromiso de la ciudad con la cultura contemporánea y la recuperación de su patrimonio tras los episodios vividos por la dana", ha expresado el gobierno municipal.