Real pide a los padres recoger a los niños del colegio y Guadassuar apela a la calma ante la alerta roja

El Ayuntamiento de Guadassuar fue uno de los municipios que, tras reunir ayer el Cecopal, decidió mantener la actividad lectiva en el municipio con motivo de la alerta naranja. El consistorio señalaba en sus redes sociales que "se decide mantener la actividad lectiva con normalidad, por lo que las clases continuarán su actividad, los centros educativos estarán abiertos y todas las instalaciones municipales estarán abiertas". En el comunicado añadían que "tras el seguimiento del estado de ríos, barrancos y todas las condiciones meteorológicas que afectan a nuestro municipio, el Cecopal ha decidido mantener la actividad lectiva".

El consistorio añadía: "Las lluvias están cayendo de manera irregular y localizada, con posibilidad de momentos intensos, pero, de momento, no hay motivos para suspender las actividades previstas".

No obstante, la alerta roja emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el aviso emitido por parte de Emergencias ha supuesto un punto de inflexión. "La alerta roja nos ha trastocado", explica el alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch. "La situación ha cambiado de golpe, pero ahora no tiene sentido sacar a los niños de clase", reconoce el primer edil, quien pide calma a la ciudadanía y recuerda que la alerta roja se ha establecido hace unos minutos. No obstante, pide calma a las familias, ya que "los niños están seguros". "Estamos vigilando la situación y todo está en calma", insiste.

El ayuntamiento ha señalado que las familias pueden recoger a los menores en el colegio, aunque, en el caso de que no pudieran las familias, los menores estarán en el centro.

Los ayuntamientos de Castelló y Real también decidieron mantener la actividad lectiva pese a la alerta naranja y tras analizar la situación en sus municipios. No obstante, el nuevo aviso ha comportado que los consistorios tomen nuevas medidas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Real ha pedido a las familias que recojan a los niños de las aulas, mientras que Castelló, tras la alerta roja, ha decidido suspender la actividad lectiva a partir de las 15 h.

Antella ha informado que el autobús que recoge al alumnado del IES Càrcer ha salido antes de la hora prevista para garantizar que el alumnado pueda regresar a sus casas de forma segura.