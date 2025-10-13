Las tormentas acompañadas de granizo afectan a Sueca

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribera Baixa

Levante-EMV

Saray Fajardo

Rubén Sebastián

Joan Gimeno

Alzira

Las tormentas descargan con fuerza durante la última hora en la Ribera Baixa. Las fuertes precipitaciones ya anegan calles en localidades como Riola, Favara o Cullera. Según la Agència Valenciana de Meteorologia, Favara ha registrado 65 litros por metro cuadrado, mientras que en Llaurí se han contabilizado cerca de 50.

En algunas localidades, además, las lluvias van acompañadas de granizo, como es el caso de Sueca. El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha señalado que "han caído diez litros por metro cuadrado en poco más de diez minutos". En cuanto al granizo, señala que, tras una primera valoración, se estima que los daños no son muy elevados.

La tormenta estática ha comportado que los ayuntamientos cierren los parques y jardines, activen sus brigadas municipales y pidan a la ciudadanía que eviten desplazamientos.

Cullera ha cortado el paso por el camino de la Coma y la carretera del Brosquil, ya que las acumulaciones de agua podrían afectar a la circulación. n Corbera se han acumulado 24,4, y en Fortaleny, 18,8. En Benicull de Xúquer, la estación ha medido 18,5 litros por metro cuadrado. En el municipio, la cantidad de lluvias ha variado según la zona, ya que el Marenyet ha recogido 14,8 litros, el Faro 10,8, y la playa de Sant Antoni 13,6.

Impacto de rayos

La tormenta eléctrica también ha provocado el impacto de tres rayos en Cullera. Uno de ellos ha caído sobre una palmera, aunque las propias lluvias han apagado el fuego, y otros dos sobre dos edificios provocando únicamente daños materiales.

