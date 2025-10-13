La Unió Musical de Carlet interpreta 'Amparito Roca' en Disneyland París

Pocos son los lugares donde no ha sonado el pasodoble 'Amparito Roca' este año, en el que se conmemora su centenario. Uno de los últimos ha sido el parque de atracciones Disneyland de París.

Hasta allá se han desplazado más de cincuenta músicos de la Societat Unió Musical de Carlet, que desfilaron el sábado por los mismos adoquines que discurren a diario miles de turistas y los personajes más emblemáticos de la franquicia del ratón.

Además de interpretar una de las composiciones más reconocidas de Jaume Teixidor, amenizaron la jornada con un repertorio compuesto por algunas de las piezas de banda más características.