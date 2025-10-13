La viral imagen del rayo que ha incendiado una palmera en Cullera
La tormenta eléctrica ha provocado un incendio en una vivienda y desprendimientos en otros dos inmuebles del municipio
Impresionante la instantánea captada durante la tormenta de esta mañana por Nacho Montagud en Cullera, justo en el momento en que uno de los primeros rayos de la tormenta impactaba en la zona de la partida del Valò, provocando el incendio de una palmera.Como ha informado este diario, cuatro rayos han impactado en el municipio provocando daños en una palmera, un incendio en un inmueble y desprendimientos dela fachada en otras dos viviendas.
El efecto óptico de la fotografía da la sensación de que el rayo golpea directamente contra un edificio cercano, lo que añade aún más fuerza y belleza a la imagen, que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales.
El fenómeno eléctrico ha sido uno de los más intensos registrados hoy en la comarca, en una jornada marcada por tormentas, aparato eléctrico y lluvias dispersas.
La captura recuerda a las mejores escenas de la naturaleza desatada sobre la costa valenciana.
