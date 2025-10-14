Alginet busca una alternativa para los temporeros que duermen en un campo de fútbol

El Ayuntamiento de Alginet trabaja con la Guardia Civil para ofrecer una alternativa y mejorar las condiciones de los cerca de treinta temporeros que pernoctan bajo las gradas del campo de fútbol de la Forana casi un año después de la trágica dana.

El consistorio, como ya denunció la formación de Compromís, recuerda que estas personas dormían en el polideportivo municipal situado a escasos metros del campo de fútbol antes de la trágica jornada. No obstante, el paso del tornado provocó graves daños en este espacio deportivo, que deberá ser derribado, por lo que los afectados tuvieron que buscar otro lugar donde dormir. Por ello, se desplazaron a este campo de fútbol.

Tras la riada, y como explica la alcaldesa Elia Ferrer, los temporeros pudieron dormir durante varios días, y coincidiendo con el temporal, en los vestuarios del polideportivo y, además, les proporcionaron colchones y comida. "Los pasamos al polideportivo tras la dana, y coincidiendo con la alerta roja. En verano vimos que sólo quedaban cinco viviendo en las gradas del Forana, pero ahora ha vuelto a incrementarse su presencia con la campaña del caqui", insiste Ferrer.

La alcaldesa señala que el polideportivo es propiedad de la Federación Valenciana de Fútbol, por lo que, en sus palabras, "no es propiedad municipal y no podemos actuar". No obstante, insiste en que el consistorio se mantiene en contacto con la Guardia Civil para encontrar una solución. Además, lamenta que también hay gente pernoctando en sus coches. "La Guardia Civil les ha identificado y se ha puesto en contacto con la federación para comentarles la situación y abordar las medidas necesarias. Son conscientes de la situación que estamos viviendo y nos han transmitido que están trabajando en ello", recalca.

La primera edil, ante las acusaciones de Compromís, señala que el consistorio les permite ducharse en el polideportivo. La formación nacionalista también denunciaba la inacción del gobierno local, que, según recogían en un comunicado, había renunciado a una subvención de 695.259 euros por parte de Servicios Sociales tras la dana. "Estos fondos podrían haberse destinado a medidas urgentes de apoyo para estas personas", insisten desde la formación y añade que "un año después nadie ha movido ficha". Ante estas declaraciones, Ferrer señala que "ninguno de estos casos está afectado por la dana, por lo que el ayuntamiento no se puede acoger a estas ayudas".

"No podemos aplicar esta subvención porque la gente que está pernoctando no es por la riada, sino por la campaña del caqui. Además, tampoco están empadronados en Alginet, que es uno de los requisitos", recuerda la alcaldesa, que añade que "no hemos renunciado por gusto, sino porque no cumplíamos los requisitos. Estuvimos mirando hasta el último momento, pero no se podía justificar esta ayuda".