Carcaixent intensifica la limpieza del alcantarillado tras el colapso causado por la tromba de agua

Carcaixent se recupera de la tromba de agua que dejó cerca de cien litros por metro cuadrado en una hora este sábado y provocó que las calles se anegaran en cuestión de minutos. La mayoría de calles ya presentan su estampa habitual, aunque el ayuntamiento ha reforzado los trabajos de limpieza en la red de alcantarillado para evitar mayores incidencias en el sistema de saneamiento durante los episodios de lluvia, que se prevén durante los próximos días.

El consistorio ya ha alertado que las lluvias torrenciales han provocado "el colapso de los colectores y el sistema de alcantarillado no ha podido resistir tanta intensidad de agua en tan poco tiempo". La situación provocó durante las horas posteriores al episodio de lluvias que se produjeran "desbordamientos de aguas fecales y animales muertos en algunas zonas del municipio". La brigada de Obras y Servicios inició rápidamente las labores de limpieza con medios propios, mientras que la cuba ha baldeado gran parte del municipio. Con el fin de revertir la situación, el ayuntamiento ha iniciado la tramitación del expediente para contratar un servicio extraordinario de limpieza con baldeo y desinfección con el objetivo de hacer frente a los problemas de higiene y salubridad que podrían derivarse de este episodio.

Coches aparcados en altura en un parque de Carcaixent. / Agustí Perales Iborra

Los vecinos, preparados

La alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología durante la jornada de ayer puso en alerta a los vecinos y vecinas de la localidad, que se protegieron con el fin de minimizar los daños en el caso de que se produjera un episodio similar al del sábado.

Los residentes estacionaron durante la jornada de ayer sus vehículos en las zonas más elevadas de la localidad o encima de las aceras y blindaron sus viviendas para protegerse de los embalsamientos o inundaciones que podría provocar un nuevo episodio de lluvias. "Ya estamos poniendo todos los vecinos de esta calle las barreras en las puertas. Cuando marca un episodio de lluvias, ya las tenemos preparadas", explicaba Verónica Cruz, vecina de una de las calles más afectadas de la localidad, mientras recordaba la situación vivida el sábado. Añadía: "Fue todo muy rápido porque no llovía y empezó a llover con mucha intensidad, por lo que el alcantarillado no tragaba".

La delegada del Gobierno visitó ayer Carcaixent. / Levante-EMV

Cruz no pudo colocar las barreras antiinundaciones en su vivienda, por lo que el agua anegó parte de la planta baja. "No nos dio tiempo. Cuando nos dimos cuenta, el agua entraba hasta el comedor", insistía. No obstante, agradece el trabajo de bomberos y Policía Local, que "acudieron rápidamente para abrir las alcantarillas, cortar la calle y evitar que el paso de los coches provocara que entrara más agua".

La academia de baile de Ana Mira, otra vecina de la localidad, también resultó anegada por el agua. "Me llamaron para decirme que estaba llena de agua. Cuando paró, intenté acceder, pero el agua me alcanzaba la rodilla", señala. Reconoce que "es imposible que el alcantarillado absorba esa cantidad de agua en tan poco tiempo". "Cuando disminuyó el agua, pude limpiar y tirar todo lo que estaba mal", lamentaba esta afectada.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también quiso visitar ayer la localidad para conocer la situación tras el temporal. Bernabé insistió en las consecuencias que comporta el cambio climático y denunció cualquier tipo de negacionismo. “Estamos en una situación de emergencia climática, por lo que se necesita un pacto de todas las fuerzas políticas, pero también un pacto social y de toda la ciudadanía", insistió.

Bernabé recalcó que esta situación de emergencia es "consecuencia del cambio climático" y, por lo tanto, la ciudadanía se debe enfrentar a estos episodios con "las mejores herramientas y con una apuesta clara y decidida por parte de todas las administraciones independientemente de colores políticos”. Añadió: "Hay que alejarse de los negacionismos. El negacionismo mata y sabemos, en esta tierra mejor que en ningún sitio, lo que supone no apostar por todas las políticas responsables de prevención y de trabajo en común y coordinado”.