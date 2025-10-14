El CB Alginet encadena su segunda victoria en liga

El Rigalli Alginet se corona en su inicio liguero tras ganar al CBI Elche por 103 a 80 en su primer partido como local de la temporada. En su primera jornada, los de la Ribera Alta ya se habían hecho con su primer triunfo en casa del ESET Ontinyent por 68 a 89, así que ahora recibían a los alicantinos en el pabellón de Alginet en un enfrentamiento entre dos rivales directos de cara al resto de temporada.

De hecho, la temporada anterior el Rigalli Alginet finalizó primero del grupo con 20 victorias y 4 derrotas, mientras que el CBI Elche tercero con 19 triunfos y 5 derrotas. Así que el espectáculo estaba servido antes de empezar, dejando un encuentro que no defraudó a nadie. Un partido hecho para los amantes del baloncesto vertiginoso, rápido, potente y con decisión.

Desde las gradas, los aficionados debían parecer espectadores de un partido de tenis, de un campo a otro, del ataque a la defensa sin ni siquiera tiempo para pestañear. No obstante, el toma y daca constante no sacrificaba ni mucho menos la calidad del juego, que de hecho contaba con un alto porcentaje de anotación por parte de los dos conjuntos.

El partido fue un combate por ver quien era capaz de imponer su ritmo de juego en pista. El objetivo desde el minuto cero era el mismo para ambos equipos, defender, robar y correr más que el rival para fatigar la moral contraria. Pero cuando dos grandes equipos se cruzan, cuesta hacer que uno doblegue.

La primera ventaja en el luminoso fue para el Rigalli Alginet que lo situaba en 19-12 en los cinco primeros minutos del partido. Ambos técnicos decidían parar el partido antes de que se les escapase de las manos. Con un ritmo de juego tan alto, un minuto y medio bastaba para que un conjunto se escapase o que por otro lado, acortase distancias en el marcador más de la cuenta. Ante cualquier parcial descompensado, tiempo muerto para apretar tuercas y de vuelta al ruedo.

El pabellón de Alginet no pudo contar con mejor bienvenida a la temporada. Ambos equipos desplegaron su mejor baloncesto, donde los pequeños matices otorgaron una ventaja de 33 a 27 para los de la Ribera Alta de camino a los vestuarios.

El Rigalli Alginet fue en general, mucho más regular en su trabajo, apostando por un mismo plan a lo largo de todo el partido. Defensa a toda la pista para por lo menos, entorpecer la fluidez del juego rival para a partir de ahí correr y decidir sin miedo. Todo ello tratando de minimizar las decisiones precipitadas. Y en eso fue mejor el Rigalli Alginet, ya que fue capaz de hacerlo durante todo el partido.

Por su parte, el CBI Elche haciendo una muy buena primera parte vio como el Alginet superaba el margen de los diez puntos nada más empezar la segunda parte. Quizás el nerviosismo de ver el tiempo quemándose puede complicar una remontada más pausada y más si el rival no deja de presionar. Además, los dos interiores del Elche llegaron a las 4 faltas cada uno a mitad del tercer cuarto, dejando al equipo en bonus a falta de 5 minutos para cerrar el periodo.

Los azules supieron aprovechar la situación y cerraron un tercer parcial de 29-19 para colocarse a 16 puntos dejando el marcador en 81-65. Otro aspecto destacable fue el gran acierto desde el 6,75. El Rigalli Alginet anotó el doble de triples (12) que el CBI Elche (6) lanzando dos intentos menos que los alicantinos. El acierto exterior obligaba a abrir una defensa que puntease mejor los tiros, dejando mejores espacios para correr o para un juego interior menos aparatoso para los de la Ribera Alta.

Los azules superaron los tres dígitos cerrando el partido en 103-80, donde el MVP fue Juan Martín, el interior que cosechó 18 puntos y 9 rebotes en su debut con la camiseta del Rigalli Alginet.

También cabe destacar la primera aportación de Pablo Silla con 18 puntos y 4 asistencias. Alejandro Zurbriggen sumó 14 puntos y 5 rebotes, Víctor Pelufo aportó 8 puntos y 9 rebotes y Djihad Mallik consiguió 12 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias.