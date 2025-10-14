Cullera detecta desprendimientos en la zona del volcán ocasionados por el temporal
El ayuntamiento inspecciona el término para evaluar el alcance de los daños generados por el último episodio de lluvias
Cullera ha comenzado la evaluación de los daños tras el intenso episodio de lluvias que azotó el municipio en los últimos días. Con la llegada de una calma relativa, el Ayuntamiento ha activado un operativo de revisión integral del término municipal, después de haber mantenido una guardia constante durante todo el temporal.
Según informaron fuentes municipales, las patrullas de la Policía Local han recorrido prácticamente todos los rincones del municipio para comprobar el estado de caminos, carreteras y zonas urbanas. En una de esas inspecciones, los agentes detectaron un desprendimiento de rocas en la parte alta del conocido como volcán de Cullera, en la urbanización Cap del Far. Los técnicos municipales apuntan a que el suceso podría haberse producido por el impacto de un rayo durante la tormenta.
El episodio de lluvias vino acompañado de una importante actividad eléctrica que provocó hasta cuatro incidentes por la caída de rayos: dos en la cornisa de distintos edificios, el incendio de una palmera y otro fuego en un apartamento de la calle Cabañal.
El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha querido agradecer públicamente la colaboración y la actitud responsable de los vecinos durante las jornadas de inestabilidad meteorológica. “Cullera ha demostrado, una vez más, su capacidad de respuesta ante las adversidades y el compromiso de sus servicios públicos”, ha señalado.
Desde el consistorio se insiste en la necesidad de extremar la precaución, especialmente en los caminos rurales, donde todavía persisten charcos y embalsamientos de agua que podrían dificultar la circulación.
El ayuntamiento continuará en los próximos días con las labores de inspección y reparación de los daños ocasionados por este nuevo episodio de lluvias intensas, que se suma a los registrados en otras zonas de la comarca durante el temporal.
