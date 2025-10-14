Cullera inaugura el XIV Festival de Cortometrajes K-Lidoscopi con la presencia de 400 alumnos

Cullera vuelve a convertirse, hasta el sábado 18 de octubre, en el gran punto de encuentro del cine español con la inauguración de la XIV edición del Festival de Cortometrajes K-Lidoscopi, una cita que se ha consolidado como uno de los referentes nacionales del formato corto y que este año presenta su programa más ambicioso. La inauguración tendrá lugar esta tarde, a las 20 horas, en el vestíbulo del Auditorio del Mercado, con la presencia del director de cine Manuel Martín Cuenca, que también será homenajeado durante la gala de clausura con el K-lidoscopi de Honor.

Cerca de 400 alumnos y alumnas de distintos centros de Cullera ya han podido disfrutar de una sesión inaugural a lo largo de esta mañana. No obstante, K-Lidoscopi, reconocido oficialmente como Festival Calificador para los Premios Goya, abre oficialmente sus puertas esta tarde y alcanza su madurez con más de 700 cortometrajes presentados, un nuevo récord de participación que consolida su proyección nacional e internacional. "Continuamos creciendo a pasos agigantados. Cullera se ha convertido en un espacio de encuentro entre creadores, intérpretes y guionistas, un territorio donde el cortometraje se vive con pasión y compromiso”, señala Julio Martí Zahonero, director del certamen.

El festival, organizado por la Asociación Cultural K-Lidoscopi con el apoyo del Ayuntamiento de Cullera, la Fundación AISGE Valencia y DAMA, se desarrollará del 14 al 18 de octubre con un completo programa de proyecciones, homenajes y actividades paralelas. La Sección Oficial contará con 60 obras repartidas entre Ficción, Animación y Documental, mientras que las secciones Perspectiva, Animant y la recién creada Somriure, que llevó el cine al aire libre al barrio del Pou este verano, completan la oferta de este año.

Entre los protagonistas de esta edición destaca también la veterana actriz Petra Martínez, que recibirá el K-lidoscopi de Oro por su trayectoria artística, y la actriz Ana Wagener, madrina del festival. Además, Martín Cuenca impartirá, del 15 al 18 de octubre, un curso intensivo de interpretación ante la cámara dirigido a actores y actrices profesionales, en colaboración con la Fundación AISGE.

El festival contará con una amplia nómina de invitados del ámbito cinematográfico, entre ellos Cristina Fernández, Empar Ferrer, Claudi Ferrer, Carles Castillo, Ángel Jodra o Pepa Juan y cineastas como Daniel Sánchez Arévalo, Marisa Crespo, César F. Calvillo, Teresa Bellón, Moisés Romera o Antonio Hernández, quien acaba de presentar su último largometraje en San Sebastián. También participarán la presidenta de la Academia Valenciana del Audiovisual, Teresa Cebrián, y representantes de DAMA, como su presidenta Virginia Yagüe, que este año colabora con un premio de 1.000 euros al mejor guion.

Una de las grandes apuestas de K-Lidoscopi de esta edición es la Sección En Rodaje, fruto del acuerdo con la ESAD València, que permite a estudiantes de arte dramático rodar cortometrajes en Cullera durante la semana del festival. El mejor de ellos se proyectará en la Gala de Clausura, prevista para el domingo 18 de octubre a las 20.30 horas, en el Auditorio del Mercado.