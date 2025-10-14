La curiosidad que lleva al alcalde de Alberic a invitar al pueblo a la fallera mayor infantil de València

Es un hecho anecdótico, pero ha llevado al alcalde de Alberic, Toño Carratalá a invitar a la recientemente elegida fallera mayor infantil de València, Marta Mercader, a disfrutar de las fiestas josefinas de la localidad.

Se da la circunstancia de que la joven pertenece a la comisión Alberic–Héroe Romeu, un hecho "extraordinario y emocionante" para el municipio, en palabras de Carratalá, que añade: "Es un día que quedará grabado en la historia de nuestro pueblo por un hecho curioso, pero a la vez muy destacable dentro del mundo fallero y de nuestra tierra".

El alcalde propondrá a la Junta Central Fallera la celebración de un acto conjunto e invita también a la comisión a visitar la población con motivo de la ocasión: "Será un auténtico honor para todo nuestro pueblo".