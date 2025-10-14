La curiosidad que lleva al alcalde de Alberic a invitar al pueblo a la fallera mayor infantil de València
"Es un día que quedará grabado en nuestra historia", afirma Toño Carratalá
Es un hecho anecdótico, pero ha llevado al alcalde de Alberic, Toño Carratalá a invitar a la recientemente elegida fallera mayor infantil de València, Marta Mercader, a disfrutar de las fiestas josefinas de la localidad.
Se da la circunstancia de que la joven pertenece a la comisión Alberic–Héroe Romeu, un hecho "extraordinario y emocionante" para el municipio, en palabras de Carratalá, que añade: "Es un día que quedará grabado en la historia de nuestro pueblo por un hecho curioso, pero a la vez muy destacable dentro del mundo fallero y de nuestra tierra".
El alcalde propondrá a la Junta Central Fallera la celebración de un acto conjunto e invita también a la comisión a visitar la población con motivo de la ocasión: "Será un auténtico honor para todo nuestro pueblo".
Suscríbete para seguir leyendo
- La dana convierte a Carcaixent en un río: más de 100 litros en una hora
- Sin línea de metro y la A-7 cortada tras el choque de un camión con un muro en l'Alcúdia
- La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora
- Sueca lidera los registros de lluvia de la noche en la Ribera
- Aparece un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa del Dosel de Cullera
- Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
- El promotor del camping de lujo en Cullera prevé una inversión de 24 millones de euros
- Cuatro voluntarios inician en Cullera una vuelta a España a pie para limpiar playas