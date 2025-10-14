Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La curiosidad que lleva al alcalde de Alberic a invitar al pueblo a la fallera mayor infantil de València

"Es un día que quedará grabado en nuestra historia", afirma Toño Carratalá

Marta Mercader, fallera mayor de Valencia 2026.

Marta Mercader, fallera mayor de Valencia 2026. / Germán Caballero

Redacción Levante-EMV

Alzira

Es un hecho anecdótico, pero ha llevado al alcalde de Alberic, Toño Carratalá a invitar a la recientemente elegida fallera mayor infantil de València, Marta Mercader, a disfrutar de las fiestas josefinas de la localidad.

Se da la circunstancia de que la joven pertenece a la comisión Alberic–Héroe Romeu, un hecho "extraordinario y emocionante" para el municipio, en palabras de Carratalá, que añade: "Es un día que quedará grabado en la historia de nuestro pueblo por un hecho curioso, pero a la vez muy destacable dentro del mundo fallero y de nuestra tierra".

El alcalde propondrá a la Junta Central Fallera la celebración de un acto conjunto e invita también a la comisión a visitar la población con motivo de la ocasión: "Será un auténtico honor para todo nuestro pueblo".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents