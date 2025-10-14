La dana Alice deja miles de euros en daños en caminos e instalaciones municipales de la Ribera Baixa

La Ribera Baixa encara las primeras horas tras el paso del intenso temporal Alice con un balance provisional de daños que, según los distintos ayuntamientos, será difícil de cuantificar a corto plazo. pero que probablemente se contará en miles de euros. Las abundantes precipitaciones, que en algunos puntos superaron los 260 e incluso los 320 litros por metro cuadrado como fue el caso de Sollana, han provocado inundaciones, cortes de caminos rurales y desperfectos en diversas instalaciones municipales.

En Llaurí, uno de los municipios más castigados por las lluvias, los técnicos del consistorio han detectado graves daños en el camino del Barranc de Cambrils y en el camino de la Calzada, donde la fuerza del agua ha arrancado parte del pavimento y ha generado importantes socavones. Las corrientes descendentes de la montaña, unidas al colapso de los barrancos, han hecho que el agua arrastrara piedras, lodo y restos vegetales, un hecho que ha complicado el acceso a las zonas rurales.

En Sueca y Cullera, los servicios municipales trabajan desde primera hora de la mañana en la evaluación de los desperfectos ocasionados por el temporal, que también ha afectado a otras localidades como Sollana, Almussafes y Favara. Los ayuntamientos advierten de que los informes técnicos podrían prolongarse durante varios días debido a la magnitud de los daños registrados, tanto en infraestructuras públicas como en caminos agrícolas y viviendas.

Daños en el polideportivo de Riola. / Levante-EMV

En el caso de Cullera, el ayuntamiento ha activado un operativo de revisión integral del término municipal, después de haber mantenido una guardia constante durante todo el temporal. Durante la tormenta eléctrica, la caída de cuatro rayos provocó el incendio de una palmera y de una vivienda y desprendimientos en otros dos inmuebles. Además, el consistorio ha detectado un desprendimiento de rocas en la parte alta del conocido como "volcán" de Cullera, en la urbanizaciób Cap del Far.

La entidad local menor de El Perelló también ha sufrido consecuencias notables del temporal. El gimnasio del polideportivo, varios centros escolares, el centro cultural y el edificio de convivencia han registrado filtraciones y desperfectos en techumbres y paredes. Desde la alcaldía se ha señalado que se priorizarán las reparaciones en los espacios educativos y deportivos para restablecer la normalidad cuanto antes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Riola se ha visto obligado a mantener cerrado el parque del polideportivo municipal, completamente anegado por el agua acumulada tras las lluvias torrenciales. Las labores de achique y limpieza continuarán durante los próximos días, con el objetivo de reabrir el recinto en condiciones de seguridad.

En Polinyà del Xúquer y Fortaleny la situación ha sido algo más favorable. Aun así, los técnicos municipales están revisando el término para descartar daños estructurales o afectaciones a las zonas agrícolas. Fuentes municipales apuntan a que los desperfectos serán de menor entidad respecto a otras localidades vecinas.

Las tareas de reparación y valoración de daños continuarán durante los próximos días, mientras los municipios afectados reclaman la colaboración de la Generalitat y de la Diputación para acometer las obras de emergencia necesarias y paliar los efectos de este nuevo temporal otoñal.

Todos los ayuntamientos de la comarca se encuentran ahora mismo analizando los daños producidos para poder realizar una valoración económica de los mismos algo que podría tardar entre dos días y una semana dependiendo del municipio.