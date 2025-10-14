Dos detenidos por intentar robar en un chalet de Montroi

Dos jóvenes han sido detenidos por intentar robar en el interior de un chalet de la zona de la Sabocha, en Montroi.

Según fuentes municipales, los hechos se produjeron en la tarde del lunes. Agentes de la Guardia Civil de Llombai y Policías Locales de Montroi y Real actuaron conjuntamente para detener a dos individuos por su presunta implicación en un delito de robo con tentativa en un chalet situado en la zona de la Sabocha.

La rápida intervención de los agentes permitió localizar y detener a los sospechosos poco después de los hechos, que no lograron consumar el robo. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente tras la instrucción de las diligencias oportunas.

"La colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad ha resultado fundamental para el éxito de la actuación y refuerza el compromiso conjunto en materia de seguridad ciudadana", apuntaron las mismas fuentes.