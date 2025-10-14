Envían a prisión al autor de al menos cuatro robos en viviendas de personas mayores de Alginet

La Guardia civil ha detenido al autor de al menos cuatro robos en viviendas con moradores en la localidad de Alginet. El detenido llegó a agredir a algunos de los moradores que le sorprendieron durante la comisión de uno de los actos delictivos.

Según ha detallado el instituto armado, se han sucedido varios robos con fuerza en viviendas de la localidad con un mismo modus operandi: el escalo. El autor trepaba por la fachada en domicilios que, al parecer, vigilaba. Además, observaba que eran personas mayores, que dejaban la ventana abierta y que vivían en una primera planta.

El autor ha sido reconocido por alguna de sus víctimas, ya que una de ellas sufrió violencia al ser sorprendido en el interior de su domicilio. En otros casos ha sido observado a través de las cámaras de vigilancia saliendo de un domicilio o transportando objetos robados de otro domicilio.

La Guardia Civil de Carlet, una vez sabida la identificación del autor, realizó varios dispositivos operativos en las vías de acceso a las zonas donde se concentraban algunas de las viviendas, a la espera de sorprender al autor, así como esperas en vehículos comerciales hasta que pudo ser detenido.

La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión mientras la Guardia Civil todavía investiga si es el autor de otros seis delitos similares.