La feria comercial de Alzira crece hasta superar los cien expositores en su decimoquinto aniversario

Alzira se prepara para acoger, este fin de semana, su gran feria comercial, que crece en número de participantes con respecto al año pasado hasta alcanzar los 105 expositores. El evento está de celebración, pues esta será la decimoquinta edición, y prevé recibir miles de asistentes desde el viernes hasta el domingo.

La concejala de Promoción Económica, Gemma Alós, lo tiene claro: "La Fira Alzira Oberta funciona, gusta y crece. Tenemos muchos comercios que repiten de forma habitual y otros que se incorporan este año. Es una feria que ha ganado una gran repercusión no solo a nivel comarcal, también en la provincia".

Los datos así lo avalan. Mientras que en el año 2019 se superaban por poco los sesenta expositores, este fin de semana se reunirán más de cien. La feria ha pasado de celebrarse en la plaza Major, en unos inicios en los que se daban cita un par de decenas de comercios, a ocupar la principal avenida de la ciudad y la plaza de la Generalitat, además de algunas calles más pequeñas a su alrededor.

"Mucho más que compras"

La directora de Idea, Carmen Herrero, ha señalado sobre la feria que es "mucho más que una actividad de compra" y ha lamentado las molestias que genera su celebración, ya que este miércoles comienza el cierre al tráfico de la avenida, que se mantendrá hasta la noche del domingo. El ayuntamiento sufraga por ello plazas de aparcamiento para los vecinos afectados por el corte del vial.

Sin embargo, Alós reivindica la importancia económica de la feria: "Para los negocios participantes representa un importante pico de ventas que, además, se prolonga durante las semanas siguientes, ya que son muchos los comercios que se dan a conocer entre el público de la ciudad y los municipios de alrededor".

La feria contará este año con cincuenta y cinco expositores comerciales y diecinueve del sector del automóvil, mientras que el rincón dedicado a la gastronomía albergará treinta y un puestos dedicados a las tapas y la alimentación. Además, se ha programado música en directo, talleres infantiles, demostraciones deportivas y exhibiciones de vehículos clásicos, entre otras actividades.