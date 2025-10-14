Fortaleny apuesta por el bienestar animal con su nuevo Plan de Gestión de Colonias Felinas
El ayuntamiento busca, a través del proyecto, mejorar la calidad de vida de los gatos comunitarios y favorecer un entorno más saludable y controlado
Fortaleny ha dado un paso decisivo en la protección y el bienestar de los animales con la aprobación de su Plan de Gestión de Colonias Felinas, una iniciativa centrada en la aplicación del método C.E.R. (Captura, Esterilización y Retorno). Este proyecto, financiado por la Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana a través de su línea de ayudas para la participación ciudadana y el buen gobierno, busca mejorar la calidad de vida de los gatos comunitarios y favorecer un entorno más saludable y controlado.
Tras varias encuestas y encuentros con los vecinos de la localidad, el consistorio ha recogido un total de 24 aportaciones ciudadanas que han permitido adaptar la hoja de ruta a las necesidades y particularidades del municipio.
Como complemento esencial, el consistorio ha elaborado la Ordenanza Municipal de Bienestar Animal, actualmente en fase de consulta pública, un trámite clave para que los ciudadanos puedan presentar alegaciones o sugerencias antes de su aprobación definitiva. “Queremos que sea una norma justa, efectiva y consensuada, que refleje la sensibilidad y el compromiso de Fortaleny con el bienestar animal”, señalan desde el ayuntamiento.
