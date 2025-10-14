El IGN detecta dos nuevos seísmos entre la costa de Cullera y El Perelló

El litoral valenciano ha vuelvo a temblar hasta en dos ocasiones más durante la noche de ayer, lunes 14 de octubre, entre la costa de Cullera y El Perelló (Sueca). Tras estos dos temblores ya son ocho los pequeños seísmos registrados en la zona desde el pasado viernes, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El primer seísmo de ayer tuvo lugar a las 21:31 horas con una magnitud de 1,6 grados, mientras que el segundo seísmo se registró 2 minutos después, a las 21:33 horas, en la misma y con la misma magnitud de 1,6 grado en la escala Richter.

El seísmo de mayor magnitud se registró el pasado sábado día 11 a las 9:38 horas, con 3,0 grados en la escala Richter, mientras que los otros 7 seísmos no superaron los 2,0 grados, oscilando entre 1,6 y 1,9 grados de magnitud.

Seis seísmos en 24 horas

Los cuatro primeros movimientos sísmicos se registraron viernes. El primero a las 6:14 horas, con una magnitud de 1,9 grados de magnitud en la escala Richter y a 12 kilometros de profundidad; el segundo a las 6:50 horas, con una magnitud de 1,8 grados y a 3 kilometros de profundidad; el tercero de 1,9 grados de magnitud a las 7:48 horas; y el cuarto a las 11:38 horas y de 1,6 grados.

El litoral valenciano volvió a temblar el sábado en dos ocasiones frente a las costas de Cullera y Sueca y elevaba a seis los movimientos sísmicos detectados por el Instituto Geográfico Nacional en el entorno del Golfo de Valéncia en poco más de 24 horas. En esta ocasión, sobre las 9,38 horas, se registró un seísmo de 3 grados de magnitud , el mayor de los registrado en la provincia de València en lo que llevamos de año y que, según ha informado el IGN, se sintió tanto en Cullera como en Sueca.

El terremoto se detectó frente a la costa comprendida entre Cullera y El Perelló, con epicentro a 10 kilometros de profundidad.

Poco después, en torno a las 10,01, se ha contabilizó un nuevo sismo de magnitud 1,7, muy superficial, que el IGN situaba al noroeste de Cullera.

La provincia de Valencia ya ha superado este año a la de Alicante en actividad sísmica. Hasta la fecha Valencia contabiliza 78 seísmo por los 67 de Alicante y los 14 de Castellón.