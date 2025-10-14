Medio Ambiente entrega 116.000 euros a 19 municipios para frenar la plaga de jabalíes

La Conselleria de Medio Ambiente ha entregado un total de 116.301 euros a 19 municipios de la Ribera para facilitar el control poblacional de jabalíes en las localidades en las que existe una sobreabundancia de esta especie.

Fortaleny, como se recoge en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, es el municipio que recibirá el mayor importe económico en la comarca, ya que la Generalitat ha destinado 10.500 para combatir la plaga en esta localidad. En el caso de Rafelguaraf, se destinarán 10.400 euros, mientras que Antella recibirá 10.100 euros.

Cullera, por su parte, recibirá 8.400 euros a través de dos líneas distintas para hacer frente a esta especie, mientras que Real y Benimuslem contarán con 6.000 y, en el caso de Catadau, el Consell entrega 5.800 euros.

El Consell ha destinado entre 3.000 y 5.000 euros a la mayoría de municipios afectados por esta plaga. Entre ellos, se encuentran Càrcer, Polinyà, Favara, Corbera, Turís y Sellent.

Las ayudas, que se distribuyen a través de tres líneas, se pueden destinar al control de jabalíes mediante cualquiera de las técnicas de caza por razones de control o gestión, la adquisición del material necesario para ello, la eliminación de cadáveres, la adquisición de contenedores necesarios para depositar los ejemplares hasta la recogida y la adecuación de recintos en los que eliminar los restos o depositar los recipientes.

Medio Ambiente busca a través de estas subvenciones promover que estos municipios donde no se realizaba el control de la especie puedan ejercer esta supervisión y proveerse del material necesario para reconducir la población del jabalí hacia un estado de normalidad.

1.000 euros para Alzira

Alzira es el municipio de la Ribera que ha recibido menos dinero para combatir la plaga. En este caso, Medio Ambiente ha destinado 1.000 euros. No obstante, la Generalitat Valenciana ha llevado a cabo durante los últimos dos años un amplio programa de monitorización y control del jabalí en el Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella. Como ya informó este diario, se ha conseguido reducir la población un 68 %.

El Servicio de Caza y Pesca de la Dirección General de Medio Natural y Animal realizó entre enero y marzo de 2024 el primer muestreo de la población a través de técnicas de fototrampeo. Los resultados confirmaron un exceso de densidad en la zona, con especial incidencia en el área de la Murta, donde se detectaron hasta 57,6 jabalís/km², frente a los 20,5 jabalís/km² de la Casella. Este desequilibrio suponía un riesgo para la seguridad vial y los cultivos, además de un impacto negativo en el ecosistema.

Tras este análisis, la Generalitat Valenciana consiguió capturar 194 jabalíes en un total de 25 ubicaciones, de los cuales 94 estaban en el Refugio de la Murta y 100 en su zona de influencia.

Tras conseguir una reducción de densidad de hasta el 68 % en la Murta y el 35 % en la Casella, la conselleria trabaja en un tercer muestreo, que se realizará durante este otoño, para evaluar el impacto global.