Un mercado medieval conmemora la liberación feudal de Alberic

Este fin de semana (sábado 18 y domingo 19 de octubre), Alberic celebrará la décima edición de la Fira de l’Alliberament Senyorial con un mercado medieval ubicado en la plaza de la Constitución del municipio, frente al edificio consistorial. La feria se inaugurará el sábado 18 a las 11:00 horas y contará con una programación que se extenderá hasta las 22:00 horas del domingo. La música, los espectáculos circenses, las tiendas de productos artesanos y de alimentación, las exposiciones temáticas o los juegos infantiles serán algunos de los atractivos del mercado.

Toño Carratalá, alcalde de Alberic, e Isabel Beta, concejala de Cultura y Fiestas, se mostraban "muy satisfechos con la organización de esta nueva edición de la Fira de l’Alliberament Senyorial. Año tras año, tratamos de mejorar la oferta de ocio vinculada a esta conmemoración y, visto el éxito del mercado medieval del año pasado, este año hemos apostado por ampliar la programación y volver a ofrecer a todas y todos los vecinos, y a la gente de los pueblos de alrededor que quiera visitarnos, un fin de semana de fiesta y tradición".

La Fira de l’Alliberament Senyorial conmemora el fin de la época señorial en la localidad, un hecho que se produjo en 1836, después de una pugna legal que duró 80 años y que sirvió para poner punto final al descontento de los habitantes de Alberic por la gran desigualdad que ofrecía el sistema feudal.