Los palistas de Cullera brillan en el Trofeo Fiestas del Pilar
El club de la Ribera Baixa consigue ocho oros, una plata y tres bronces en la emblemática prueba zaragozana
El Scooter de Algemesí logra un primer y un segundo puesto
Jordi Giménez
Magnífica actuación de los palistas del Club Piragüisme Cullera en el Trofeo Fiestas del Pilar, en Zaragoza, una de las pruebas emblemáticas del panorama piragüístico en España. En esta prueba, en la que compitieron más de 400 palistas de casi 30 equipos de todo el territorio estatal, los deportistas del club de la Ribera Baixa demostraron su gran nivel, al conseguir 8 oros, 1 plata y tres bronces. Por su parte, el Scooter de Algemesí se llevó 1 oro y 1 plata. Además, los de Cullera se impusieron por equipos en jóvenes promesas.
Las doce medallas de los de Cullera vinieron tanto de las categorías de promoción como de séniors y veteranos. En hombre sénior K-2 inclusivo, Adriano Celentano y Alejandro Gómez se impusieron. Por su parte, Arancha Cester firmó un doblete. Dominó en mujer veterana K-1 45-49 y también venció en mixto veterano K-2, formando pareja con David López. En las categorías de cantera, los cullerots sobresalieron. En hombre infantil K-1 A, Andrey Bontea ganó, mientras que en mujeres Nuria Rico finalizó en tercera posición. En hombre infantil K-2, los palistas de la Ribera Baixa arrasaron, con pleno en el podio: Hugo Meliá y Rubén Guillot ganaron, Louka Wilfred y Roger Meliá fueron segundos y Pablo Gómez y Angelo Celentano, terceros. En mujer alevín K-1 Nuria Guillot dominó, al igual que Richard Tortajada e Ilan Melià, en hombre alevín K-2. Por último, también consiguió el oro Lukas Stalionis en hombre alevín K-1.
En cuanto a los palistas del Scooter de Algemesí, los hermanos San Cirilo consiguieron dos puestos de podio. Martina venció en mujer benjamín K-1, mientras que su hermano Xavi consiguió la plata en hombre alevín K-1.
Por su parte, Izan Aliaga, perteneciente al As Torres Romeria Vikinga de Galicia, pero natural de Algemesí, obtuvo el segundo puesto en hombre K-2 sénior, formando pareja en equipo combinado con Diego Fernández, del asturiano Los Cuervos de Pravia. Y el propio Aliaga sumó otra medalla en K-2 sénior mixto, bronce, también en equipo combinado, junto con Alba Esteban, palista de la Escuela de Piragüismo Aranjuez. Cabe destacar también la actuación de Marcos Climent, palista del Piragüisme Silla pero de Sollana, que finalizó quinto en mixto sénior K-2, formando pareja en equipo combinado con Nerea Cester, palista del Club Piragüisme Cullera. Además, Climent finalizó décimo en hombres sénior K-1.
