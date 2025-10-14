Polinyà retumba al ritmo de la inclusión

Polinyà de Xúquer se convertirá este sábado en el epicentro del ritmo, la inclusión y la convivencia. La localidad acogerá la gran celebración del 15 º aniversario de Tymbals, una jornada festiva que reunirá a quince batucadas procedentes de distintos puntos de la Comunitat Valenciana, además de actuaciones musicales, actividades para todos los públicos y una gran paella popular.

El evento reivindica el aprendizaje de la percusión para personas con discapacidad y el poder transformador de la música como herramienta de inclusión y participación social. A lo largo de la jornada, las calles del municipio se llenarán de ritmo, color y energía con los desfiles de las batucadas, que harán vibrar cada rincón del pueblo.

Además de los desfiles, el público podrá disfrutar de actuaciones en directo de grupos de referencia como Trocamba Matanusca, Tampo d’Aspart y Els Coberts, que pondrán la banda sonora a un evento que combina música, inclusión y compromiso comunitario.

El programa se completa con talleres infantiles, actividades participativas e hinchables para los más pequeños, así como una gran paella popular que se elaborará al momento.

En el marco de esta celebración, Tymbals también dedicará un espacio de reflexión y solidaridad con el pueblo palestino, con un mensaje de apoyo al pueblo de Gaza con el objetivo de reafirmar su compromiso con los derechos humanos y la justicia social.

Música, inclusión y transformación social

Tymbals nació hace 15 años con la vocación de ofrecer un espacio musical inclusivo. La entidad se ha consolidado como una escuela pionera de percusión en la que los tambores son utilizados como una poderosa herramienta de expresión, inclusión autoestima y participación. Por ello, su labor trasciende el ámbito artístico, ya que Tymbals trabaja por un cambio de paradigma social y promueve una sociedad más justa, equitativa y diversa a través del lenguaje universal de la música.

“Este aniversario es mucho más que una celebración: es un homenaje al aprendizaje de la percusión para todas las personas, al poder de los tambores y a la riqueza de una sociedad diversa y solidaria”, destacan desde la organización.