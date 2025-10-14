Cortada al tráfico la CV-603 de Cullera a Tavernes de la Valldigna por inundación

El tráfico en Valencia se ha visto afectado, de nuevo, este martes a por lluvias en Valencia, una vez la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya cancelan los avisos rojos y naranjas en la Comunitat Valenciana.

Carreteras cortadas

La carretera CV-603 permanece cortada totalmente al tráfico en el tramo entre Cullera y Tavernes de la Valldigna por la inundación de la vía a consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en esa zona.

Según fuentes de la Dirección General de Tráfico, la carretera está cortada entre el punto kilómetro 0, en Masía del Raco, hasta el kilómetro 9.92 en Tavernes de la Valldigna.

Asimismo, permanece cortada por la inundación de la vía la carretera CV-1486 en el municipio castellonense de Cabanes.