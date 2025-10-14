Circulación
Cortada al tráfico la CV-603 de Cullera a Tavernes de la Valldigna por inundación
La vía está cortada entre el punto kilómetro 0, en Masía del Raco, hasta el kilómetro 9.92
El tráfico en Valencia se ha visto afectado, de nuevo, este martes a por lluvias en Valencia, una vez la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya cancelan los avisos rojos y naranjas en la Comunitat Valenciana.
Carreteras cortadas
La carretera CV-603 permanece cortada totalmente al tráfico en el tramo entre Cullera y Tavernes de la Valldigna por la inundación de la vía a consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en esa zona.
Según fuentes de la Dirección General de Tráfico, la carretera está cortada entre el punto kilómetro 0, en Masía del Raco, hasta el kilómetro 9.92 en Tavernes de la Valldigna.
Asimismo, permanece cortada por la inundación de la vía la carretera CV-1486 en el municipio castellonense de Cabanes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La dana convierte a Carcaixent en un río: más de 100 litros en una hora
- Sin línea de metro y la A-7 cortada tras el choque de un camión con un muro en l'Alcúdia
- La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora
- Sueca lidera los registros de lluvia de la noche en la Ribera
- Aparece un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa del Dosel de Cullera
- Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
- El promotor del camping de lujo en Cullera prevé una inversión de 24 millones de euros
- Cuatro voluntarios inician en Cullera una vuelta a España a pie para limpiar playas