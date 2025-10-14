La UD Alzira ya conoce a su nuevo entrenador
El técnico de Burriana suma más de una década en los banquillos de equipos 'amateur'
David Chordà
Ramón Llopis ha sido el entrenador elegido para sustituir a Sergio Paredes al frente de la UD Alzira. El técnico de Burriana, a sus 34 años, suma más de una década en los banquillos de equipos amateur desde que con 24 dirigiera al Salesianos de su localidad y quedara 4º clasificado de 1ª Regional. Como futbolista llegó a jugar en la cantera del Castelló y en el Burriana B, pero con 20 años ya empezó a entrenar. Llopis empezó dirigiendo equipos de base del Roda y el Burriana y desde 2015 ha logrado tres play-offs de ascenso de categoría y la Nostra Copa con el Soneja, y lo que es más complicado, con tres equipos diferentes. Dos de los play-off culminaron con el ascenso del Benicarló y el Soneja a Tercera División. En este último fue destituido tras cinco empates consecutivos pese a que el equipo iba décimo. Con el ascenso de la temporada anterior a la categoría nacional y el importante apoyo económico del patrocinador, en el equipo castellonense se pretendía ascender al equipo demasiado rápido. En Alzira tendrá un objetivo similar, la disputa del play-off como mínimo para aspirar al ascenso. Llopis se reecontrará con Alvaro Traver, al que tuvo a sus órdenes junto a otros ex azulgranas como Sergio Boix y Alberto Tendillo.
El burrianense se ha preparado durante años para crecer como entrenador, por lo que ha participado en cursos y congresos. Incluso, tras su salida del conjunto del Alt Millars emprendió una aventura en el fútbol de Omán, donde fue entrenador del Al Nasr B, en Primera División y fue coordinador del fútbol base. En los últimos meses, además de seguir viendo el fútbol de todas las categorías y edades, volvió al Soneja a finalizar la temporada y paralelamente ha realizado un interesante podcast en Youtube llamada Awesome Sports, donde entrevistó entre otros a Dani Ponz.
