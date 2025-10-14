Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UD Alzira ya conoce a su nuevo entrenador

El técnico de Burriana suma más de una década en los banquillos de equipos 'amateur'

Ramón Llopis, nuevo entrenador de la UD Alzira.

Ramón Llopis, nuevo entrenador de la UD Alzira. / GolsMedia

David Chordà

Alzira

Ramón Llopis ha sido el entrenador elegido para sustituir a Sergio Paredes al frente de la UD Alzira. El técnico de Burriana, a sus 34 años, suma más de una década en los banquillos de equipos amateur desde que con 24 dirigiera al Salesianos de su localidad y quedara 4º clasificado de 1ª Regional. Como futbolista llegó a jugar en la cantera del Castelló y en el Burriana B, pero con 20 años ya empezó a entrenar. Llopis empezó dirigiendo equipos de base del Roda y el Burriana y desde 2015 ha logrado tres play-offs de ascenso de categoría y la Nostra Copa con el Soneja, y lo que es más complicado, con tres equipos diferentes. Dos de los play-off culminaron con el ascenso del Benicarló y el Soneja a Tercera División. En este último fue destituido tras cinco empates consecutivos pese a que el equipo iba décimo. Con el ascenso de la temporada anterior a la categoría nacional y el importante apoyo económico del patrocinador, en el equipo castellonense se pretendía ascender al equipo demasiado rápido. En Alzira tendrá un objetivo similar, la disputa del play-off como mínimo para aspirar al ascenso. Llopis se reecontrará con Alvaro Traver, al que tuvo a sus órdenes junto a otros ex azulgranas como Sergio Boix y Alberto Tendillo. 

El burrianense se ha preparado durante años para crecer como entrenador, por lo que ha participado en cursos y congresos. Incluso, tras su salida del conjunto del Alt Millars emprendió una aventura en el fútbol de Omán, donde fue entrenador del Al Nasr B, en Primera División y fue coordinador del fútbol base. En los últimos meses, además de seguir viendo el fútbol de todas las categorías y edades, volvió al Soneja a finalizar la temporada y paralelamente ha realizado un interesante podcast en Youtube llamada Awesome Sports, donde entrevistó entre otros a Dani Ponz. 

