Los vínculos que la dana tejió entre municipios desconocidos: "No olvidaré el momento que llegó el camión de Hinojos repleto de materiales y mensajes"

Las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre movilizaron a miles de personas de distintos puntos de España, que no dudaron en arrimar el hombro para ayudar a las localidades más afectadas por la catástrofe. Los voluntarios no sólo trabajaron para eliminar el agua y el lodo de las calles y viviendas anegadas por la riada, sino que también fueron un gran apoyo psicológico para los afectados. Casi un año después de aquella trágica jornada, estos vínculos se mantienen entre los municipios afectados y aquellas localidades que no dudaron en ayudar desde el primer momento.

La dana creó lazos que serán muy difíciles de romper y que, seguramente, se prolongarán en el tiempo. Algunos ayuntamientos de la Ribera han decidido homenajear a estas localidades e, incluso, llevar a cabo los trámites para el hermanamiento entre consistorios tras la ola de solidaridad recibida. Es el caso de Guadassuar e Hinojos, un municipio de Huelva con cerca de 4.000 habitantes. "No hay palabras para expresar la solidaridad. En esos momentos, esos gestos te hacen tener más fuerza para seguir adelante", señala el concejal de Guadassuar, Arturo Almazán, que estuvo en contacto con esta localidad en todo momento.

Algunos vecinos de Guadassuar ya conocían esta localiad porque habían realizado, junto a la Hermandad del Rocío de Hinojos, una peregrinación hacia El Rocío. De hecho, dos vecinas de la localidad residen en este municipio. "Muchos vecinos tienen contacto con esta localidad, por lo que, aunque no los conocíamos, no dudaron en ayudar", explica Almazán.

Inauguración del parque dedicado a Bareyo en Catadau. / Levante-EMV

La alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle Ortega, estuvo en contacto permanente con el concejal para conocer las necesidades del municipio e, incluso, llenaron cuatro camiones de productos de primera necesidad, comida y mensajes de ánimo. "Una de las imágenes que más me impactó de la tragedia fue ver como, a los tres días, llegaba el camión de Hinojos sobre las dos y media de la mañana. Unos 30 o 40 vecinos de Guadassuar esperaban impaciente. Luego llegó otro y, al abrirlo, estaba lleno de mensajes y dedicatorias", recuerda el concejal.

Almazán ha visitado la localidad en dos ocasiones para agradecer la ayuda prestada y, además, el Ayuntamiento de Guadassuar ha iniciado el proceso de hermanamiento, que, como se indicó en el pleno, "no es sólo un acto simbólico de gratitud, sino también una oportunidad para fortalecer lazos y establecer una relación".

El concejal agradece este vínculo. "Si no hubiera pasado esto, igual no nos hubiéramos conocido. Esperamos que esta unión sea para toda la vida", insiste.

Alfarb también reconoció la ayuda de Ayamonte (Huelva) durante sus galardones del 9 d'Octubre. La empresa local Serraenvas dispone de una sede en el municipio onubense, por lo que los vecinos de ambas localidades también se encuentran en contacto constante. "Hay vecinos de Alfarb que han ido y gente de Ayamonte que ha venido, pero nosotros no conocíamos a nadie de la corporación", señala el alcalde de Alfarb, Vicent Alfonso. A pesar de ello, la localidad de Huelva no dudó en volcarse con este municipio afectado por la dana

Los alcaldes de Ayamonte y Alfarb. / Levante-EMV

"Nos vieron por televisión porque fuimos uno de los primeros municipios que se inundó por la mañana. Dos policías locales se pusieron en contacto y empezaron a recoger material", recuerda el primer edil. A los pocos días, cuatro camiones llenos de material llegaron a la localidad. Desde ese momento, ambos municipios se han mantenido en contacto y el primer edil insiste en "mantener este vínculo y programar visitas a ambas localidades".

El pueblo cántabro de Bareyo también se volcó con Catadau. El ayuntamiento anunció el pasado diciembre que iba a reducir el gasto destinado a la iluminación navideña, que supone un coste aproximado de 11.630 euros, para poder entregar la recaudación al municipio de la Ribera. Además, donó una barredora a Catadau con los escudos de ambos consistorios, bancos, papeleras y una fuente para reparar un parque dañado por la riada.

Catadau decidió devolver esta solidaridad dedicando un parque a este pueblo, en un acto en el que estuvo presente el alcalde de Bareyo, Pedro Prieto, y concejales del municipio.