Más de 40 personas se unen a los cuatro voluntarios que parten desde Cullera para limpiar las playas: "Es un gran apoyo emocional"

Cullera ha dado esta mañana el pistoletazo de salida al proyecto "Mil playas", en el que cuatro voluntarios recorrerán durante año y medio más de 6.000 kilómetros de costa en España con el objetivo de limpiar las playas y concienciar a todos los vecinos y vecinas de cada una de las localidades que visiten.

Los alzireños José Alemany y Federico Giner, el sevillano Marcelo Marticorena y el vecino de Bellreguard, Ángel Carrió, han sido recibidos en la costa cullerense por vecinos del municipio y representantes del Ayuntamiento de Cullera y del Ayuntamiento de Alzira. Los naturalistas han realizado su primera parada en la zona de l'Estany, una de las más afectadas por la dana del pasado 29 de octubre. A los trabajos de recogida de residuos y limpieza de la costa se han sumado cerca de 40 personas. "Hemos escogido este tramo de playa porque, tras la dana de hace un año, todavía siguen saliendo restos. Es una de las más castigadas", reconoce José Alemany, minutos antes de iniciar los trabajos.

Cada uno de los voluntarios ha cargado una bolsa en la que se indica la cantidad de kilos que se pueden recoger para contabilizar la basura que recogerán durante estos quince meses. "Tenemos unos objetivos marcados y llevamos un marcador, en el que indicamos la cantidad de basura que recogemos. Iremos actualizándolo para que la gente vea cómo está siendo el recorrido", indica Alemany.

El alzireño ha agradecido la implicación de los vecinos en esta primera parada y la gran cantidad de mensajes de ánimo recibidos. "Estamos muy contentos por este primer recibimiento. Es un gran apoyo emocional porque va a ser un camino largo, en el que hemos dejado atrás nuestras vidas y a nuestras familias para concienciar", recalca.

20 km de costa diarios

Como ya adelantó este diario, los cuatro voluntarios recorrerán la costa junto a su vieja furgoneta Mercedes MB 100 restaurada con la previsión de recorrer una media de 20 kilómetros de costa al día. Durante el trayecto, pretenden crear conciencia entre la ciudadanía.

La agenda de los primeros días ya cuenta con paradas en Gandia, Oliva y Benissa, donde han concertado actividades con diferentes colectivos y entidades locales.

Los participantes han salido esta mañana en dirección sur «para pasar el invierno limpiando por Andalucía» con la perspectiva de acabar en las playas del norte de Cullera una vez completen todo el recorrido.

Los participantes en este proyecto no contemplan alojarse ni en hoteles ni albergues. Contarán con el apoyo logístico de una furgoneta que tiene 31 años, y buscarán zonas de acampada habilitadas, campings o terrenos en el que puedan ser acogidos. "Ha habido un gran trabajo de preparación. Llevamos un año preparando este proyecto y esperamos que tenga sus frutos", concluye Alemany.