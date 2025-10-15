Algemesí inaugura la ruta de cuentacuentos al rescate de las "librerías ahogadas"
Una iniciativa solidaria recorre los pueblos afectados por la dana para acercar la lectura a los más pequeños
Algemesí abre este jueves, 16 de octubre, el ciclo de contacuentos "Librerías ahogadas", una iniciativa solidaria que recorrerá durante las próximas semanas varios de los municipios afectadas por la dana.
La librería Samaruc acogerá, a partir de las 18:00 horas, la primera de las sesiones a cargo de la agrupación Rebombori Cultural, que de forma altruista ofrecerá hasta cuatro representaciones en la localidad ribereña: también los días 30 de octubre y 13 y 27 de noviembre.
"Contactó con nosotros la librería Bufanúvols de Catarroja, nos comentó que se iba a poner en marcha esta iniciativa y dijimos que sí, porque es una actividad así es un regalo", asegura Enri Polo, una de las dos propietarias de Samaruc.
El ciclo pretende acercar a los más pequeños a la lectura, al mismo tiempo que representa un impulso para los comercios que quedaron arrasados por la trágica inundación y tuvieron que recomponerse: "Aunque ya ha pasado casi un año, todavía quedan reminiscencias de lo que quedó. Estos días de lluvias ha sido imposible que no recordar el miedo del 29 de octubre, reconoce Polo.
La librería de Algemesí ha invitado a los colegios de la ciudad a participar en la actividad, que también se replicará en otros municipios en la próxima semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- La dana convierte a Carcaixent en un río: más de 100 litros en una hora
- Sin línea de metro y la A-7 cortada tras el choque de un camión con un muro en l'Alcúdia
- La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora
- Sueca lidera los registros de lluvia de la noche en la Ribera
- Aparece un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa del Dosel de Cullera
- El promotor del camping de lujo en Cullera prevé una inversión de 24 millones de euros
- Cuatro voluntarios inician en Cullera una vuelta a España a pie para limpiar playas
- El IGN detecta tres pequeños seísmos frente al litoral de Cullera en hora y media