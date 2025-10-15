Alginet exige el desvío del barranco urbano tras el desbordamiento del último temporal

Las fuertes precipitaciones ocasionadas por la dana Alice en Alginet han vuelto a poner de manifiesto la necesidad de desviar el Barranc de la Forca -uno de los cuatro que rodean el municipio-, ya que es el causante de múltiples problemas en la localidad cada vez que se produce un episodio de estas características.

Tras el temporal, la alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, vuelve a reclamar a la Confederación Hidrográfica del Júcar la necesidad de acometer estas obras en los barrancos para evitar inundaciones en el casco urbano, como ya ocurrió el sábado, ya que la tromba de agua, que dejó más de cien litros por metro cuadrado en la localidad en menos de cuatro horas, provocó el desbordamiento del Barranc de la Forca al final de la calle Sant Vicent. Además, ocasionó una importante crecida del Barranc del Vaporet, por lo que el consistorio tuvo que cortar el paso. Los bomberos forestales, por su parte, vigilaron durante gran parte del día la situación de los barrancos para controlar su caudal por si se hubiera tenido que acometer alguna medida de manera urgente.

El consistorio reclama una solución para proteger a la ciudadanía. "Necesitamos que actúen para evitar episodios como los del sábado. Ya hemos pedido a la CHJ que amplíe el barranco para evitar que pueda transcurrir un mayor caudal de agua o que desvíen este barranco, que es el que más problemas ocasiona", insiste Ferrer. La propuesta sería realizar el desvío a la altura del término municipal de Benifaió, ya que este barranco es el que suele inundar las zonas bajas de la localidad. Además del desvío, el consistorio también pide que se amplíe, ya que pasa de tener un cauce de cerca de seis metros a quedarse con un solo.

La primer edil ha trasladado esta preocupación tanto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, como al conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, que visitaron el municipio el lunes para conocer las consecuencias del temporal. Ferrer les mostró la situación del Barranc de la Forca y el Barranc del Senyor para exponerles "la problemática que sufre el municipio durante los episodios de lluvia intensa y la necesidad de acometer actuaciones que reduzcan el riesgo de inundaciones y mejoren la seguridad ciudadana". "Hay que seguir trabajando en medidas de prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos", recalca.

Actuación global

La CHJ ya redactó hace muchos años un proyecto que abarcaba una actuación globan en los cuatro barrancos, pero terminó siendo descartado por su elevado coste. La localidad de Alginet, como recuerda la alcaldesa, está atravesada por cuatro barrancos, de los cuales dos pasan directamente por dentro del pueblo. De hecho, viviendas, edificios públicos o colegios se encuentran construidos junto a ellos, por lo que los vecinos viven con temor cada episodio de lluvias torrenciales.

Ferrer es consciente del elevado coste de este proyecto, que podría superar los 60 millones de euros, por lo que reclama al organismo de cuenca que, al menos, actúe en el Barranc de la Forca. "No han llevado a cabo ninguna actuación en el municipio. Sé que hay muchas actuaciones pendientes, sobre todo tras la dana, pero necesitamos protección. Los vecinos vienen a quejarse al ayuntamiento. Nosotros no podemos hacer nada, pero es comprensible su temor", insiste la primera edil.

La situación se ha agravado durante este temporal por los daños ocasionados en la red de alcantarillado durante la riada del 29 de octubre. El consistorio señala que los daños ascienden a seis millones de euros y, un año después de la catástrofe, todavía no han podido actuar. "Le trasladé a Bernabé la preocupación. Necesitamos actuar, aunque sea de manera excepcional porque esto también causa problemas en este tipo de episodios", insiste.