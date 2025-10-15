El alzireño Álex Ramiro se proclama campeón de España de halterofilia sub-15

Álex Ramiro y Axl Roda han otorgado un campeonato y un subcampeonato de España sub-15 al club de halterofilia Alzira en la competición disputada en Cullera. Sus actuaciones junto a las de Mireia Pérez Calatayud y Sara Alonso han permitido a la Federación Valenciana proclamarse campeona de España por equipos.

Ramiro arrasó a sus rivales con 66 kg en arrancada, 84 en dos tiempos y 150 en total olímpico, muy por encima de sus rivales Diego Martínez e Ismael Beneito, que se quedaron en 130 y 109 kilos totales. El alzireño ha mejorado mucho en un año. En la edición de 2024 fue quinto con un bronce en arrancada, que ahora ha convertido en tres oros. El pasado mes de agosto fue décimo en el campeonato de Europa de su edad.

El suecano Axl Roda, por su parte, no pudo acercarse a las marcas de Aitor García, pero no vio peligrar las tres medallas de plata que se colgó con 68, 82 y 150 kg levantados que superaban sus marcas personales.

También mejoró sus registros Mireia Pérez Calatayud con 47 kg en arrancada, 60 en dos tiempos y 107 en total olímpico que le otorgaba un sexto lugar. En la décima plaza se plantó en su debut Sara Alonso, la más pequeña del equipo valenciano, qe debutó en el campeonato estatal a sus doce años. Alzó 40 kg en arrancada, 45 en dos tiempos y 85 en total.

Por otra parte, Alba Sánchez logró el 14º puesto en el Mundial celebrado en Noruega al completar unas marcas de 89 kg en arrancada, 110 en dos tiempos y 199 en total olímpico, catorce quilos más de los que levantó el año pasado y que le otorgaron la 15ª posición mundial.

Alba, junto a Cristina Flor, Cristina Palacios, Thais Marín y Laura Cervera, y Ana Horrillos como reserva, buscarán este sábado una plaza en la Copa de la Reina en el play-off (o final) que se celebrará en Gandia después de cuatro jornadas de liga.