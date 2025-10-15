Barrachina reclama al Gobierno más herramientas para frenar las plagas que dañan el caqui

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha exigido al Gobierno de España que "no paralice la autorización de herramientas para combatir las plagas" que afectan a los cultivos, especialmente el caqui. Así se ha manifestado durante el acto de presentación de la campaña de promoción nacional 2025 del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer, en el que también han participado su presidente, Cirilo Arnandis, y la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, María Ángels Ramón-Llín.

Barrachina ha comentado: "Tenemos grandes retos por delante a los que hay que hacer frente desde la unión y el trabajo conjunto del sector y de todas las administraciones públicas". "Sabemos que detrás de cada fruta que llega a los mercados nacionales e internacionales hay meses de trabajo, y también grandes desafíos. Uno de ellos es la sanidad vegetal. Desde la Conselleria destinamos más de 39 millones de euros a programas de vigilancia, control de plagas y apoyo técnico al agricultor. A esto hay que añadir los 20 millones que destinamos este año al IVIA para la investigación. En el caso del caqui, hemos reforzado las acciones específicas contra las principales plagas que amenazan su desarrollo, como el cotonet o la mosca de la fruta, y seguimos trabajando con el sector en soluciones eficaces y sostenibles", ha añadido.

Así, Barrachina ha recordado que la Conselleria de Agricultura ha solicitado al Ministerio de Agricultura "la inclusión de dos enemigos naturales de plagas del caqui, que, según informes oficiales elaborados por el IVIA, tienen demostrada su presencia en la Comunitat Valenciana desde hace décadas, por lo que no tendrían la consideración de exóticos”. “Nuestros esfuerzos por demostrarlo no son tenidos en consideración y, la negativa del Gobierno de España y la falta de respuesta, dejan a los productores del caqui sin unas herramientas de control que podrían hacer disminuir considerablemente el destrío que sufre este cultivo”, ha afirmado

“El caqui, y especialmente el de nuestra Denominación de Origen, no es solo una fruta es un símbolo de cómo el campo valenciano ha sabido adaptarse, reinventarse y crear valor añadido, apostando por la calidad, la seguridad alimentaria y la diferenciación”, ha señalado el conseller.

Importancia en la agricultura valenciana

En 2024, la Comunitat Valenciana cultivó 13.970 hectáreas de caqui y obtuvo una producción bruta de 440.974 toneladas. La mayor parte de la producción, el 98,5% en superficie y el 99,4% en producción, se concentra en la provincia de Valencia, especialmente en la Ribera. Aunque la producción bruta fue un 8,4% superior a la del año anterior, las pérdidas por factores como el aclareo, el cotonet y la dana de octubre redujeron la producción comercializable estimada a 206.239 toneladas.

Además, el 90% de la producción nacional de caqui se concentra en la Comunitat Valenciana. Y de esa cifra, una parte muy importante está amparada bajo esta Denominación de Origen, que garantiza no solo el origen, sino también las condiciones de cultivo, recolección y conservación que hacen del caqui valenciano un producto único en el mundo. "La DOP Kaki Ribera del Xúquer es un ejemplo claro del éxito del modelo de denominaciones de origen protegidas. Estas figuras no solo ayudan a posicionar nuestros productos en los mercados más exigentes, sino que son un escudo frente a la competencia desleal, a la banalización de la calidad y a la pérdida de identidad", ha concluido el conseller.

Por su parte, Cirilo Arnandis, presidente de la DOP Kaki Ribera del Xúquer, ha destacado, como ya avanzó Levante-EMV, que la campaña se inicia con perspectivas de normalidad tras varias temporadas condicionadas por la climatología y las plagas: "Tras campañas muy complejas, todo apunta a una vuelta a la normalidad. Prevemos aumentar las toneladas recogidas de los últimos años bajo la marca Persimon, la marca de la Denominación de Origen que se renovó la pasada campaña tanto visualmente como a nivel comercial y que el consumidor reconoce como sinónimo de calidad y sabor. Nuestro compromiso es claro: ofrecer un suministro estable y reforzar el valor de la DOP en el punto de venta".

Asimismo, ha destacado el esfuerzo promocional de la DOP, con una inversión superior a 2,6 millones de euros que incluye tres programas europeos y acciones de marca en España, así como iniciativas en Francia, Canadá y Brasil.