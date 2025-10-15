Benifaió se tiñe de rosa para conmemorar el mes de la lucha contra el cáncer de mama

La Junta Local contra el Cáncer de Benifaió ha dado a conocer su programación solidaria “Octubre rosa", que contará con una serie de actividades con motivo de la celebración el próximo 19 de octubre del Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama. El objetivo de la entidad es recaudar fondos a favor de la lucha contra esta enfermedad.

Concretamente, la Plaza Mayor de Benifaió acogerá los jueves 16 y 23 de octubre unas mesas para recaudar fondos contra el cáncer. El viernes 17 de septiembre el salón de actos del Consejo Agrario Municipal será el punto de encuentro para participar en el coloquio sobre “Salut de la dona” a cargo de Neus Rosa.

El viernes 24 de octubre se realizará en el Hogar de Jubilados y Pensionistas la cena solidaria contra el cáncer, que se ha convertido en una de las citas más participativas dentro de la programación solidaria que cada año reúne a un gran número de vecinos y vecinas

Por último, el 29 y 30 de octubre tendrán lugar los "Talleres Sowelum" de yoga oncológico y taller de acompañamiento.