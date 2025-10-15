Carcaixent asume la limpieza de las nuevas pintadas nazis para eliminar el estigma del odio
"Está plagado de mensajes de odio que no queremos que se relacionen con nuestro pueblo", manifiesta la alcaldesa, Carolina Almiñana
El Ayuntamiento de Carcaixent ha asumido la labor de eliminar de la ciudad las nuevas pintadas nazis y con mensajes de odio que han aparecido en los últimos meses. Se estima que serían unas trescientas, que se suman a las cerca de mil que llevaron a juicio a David Pelufo Tormos, condenado por estos hechos.
En el último pleno celebrado se aprobó una moción al respecto, promovida por el PSPV, en la que se instaba al ayuntamiento a intervenir. El gobierno municipal (PP) se abstuvo, al considerar que respaldar la propuesta representaba: "Decirnos a nosotros mismos que hagamos algo que ya estamos haciendo", aseguró a Levante-EMV la alcaldesa, Carolina Almiñana.
Aunque durante la sesión el Partido Popular prefirió no pronunciarse al respecto, y pese a sus diferencias ideológicas, ambas formaciones compartían un discurso similar. El socialista Raimon Marí expresó su repulsa ante la proliferación de nuevas pintadas nazis, xenófobas u homófobas y recalcó la necesidad de "evitar la normalización de mensajes fascistas y de odio". Algo en lo que Almiñana coincidió: "Es cierto que el pueblo está plagado de este tipo de grafitis y no queremos trasladar la imagen de que Carcaixent es un lugar de odio".
El consistorio ya se ha puesto manos a la obra para eliminar las pintadas de los espacios públicos y contempla actuar en aquellas fachadas privadas en las que obtenga el permiso de los propietarios para borrar todos los mensajes de odio de las calles. En paralelo, se realizan labores de vigilancia con drones en varios puntos de la ciudad y horarios cambiantes para intentar identificar al autor de los nuevos grafitis, que se presume es distinto al responsable condenado por la justicia en junio de 2023.
Precisamente, la pena de Pelufo también fue objeto de debate. Los socialistas insistieron en que las horas de servicios comunitarios a las que fue condenado no resultaron suficientes para eliminar todas las pintadas que admitió haber realizado. El ayuntamiento, según detalló Almiñana, ha dedicado varias semanas a inventariar todos los grafitis que formaban parte de la pieza judicial que no se han limpiado para comunicar el incumplimiento parcial de la sentancia al juzgado.
Suscríbete para seguir leyendo
- La dana convierte a Carcaixent en un río: más de 100 litros en una hora
- Sin línea de metro y la A-7 cortada tras el choque de un camión con un muro en l'Alcúdia
- La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora
- Sueca lidera los registros de lluvia de la noche en la Ribera
- Aparece un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa del Dosel de Cullera
- Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
- El promotor del camping de lujo en Cullera prevé una inversión de 24 millones de euros
- Cuatro voluntarios inician en Cullera una vuelta a España a pie para limpiar playas