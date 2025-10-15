El Consell imputa a Alzira la renuncia del proyecto del centro cultural Jaume I

El proyecto para construir el futuro centro cultural dedicado a Jaume I ha dado paso a una batalla de reproches y acusaciones de inactividad entre el Ayuntamiento de Alzira y la Conselleria de Cultura. El consistorio acusaba hace dos días al Consell de bloquear más de cuatro millones de euros destinados a tres proyectos de recuperación del patrimonio, entre los que destaca la integración de las ruinas de la antigua Casa Real, que habitó Jaume I, en un centro museístico dedicado a esta figura.

Cultura ha respondido ahora al ayuntamiento, al que responsabiliza de no haberle comunicado ninguna respuesta hasta la fecha. En un escrito remitido al consistorio, el Consell recuerda que "desde el 30 de julio de 2025 -hace tres meses-, fecha en que tuvo lugar la reunión, no se ha recibido ninguna propuesta de solución por su parte, entre todas las que se le ofrecieron". Ante esta situación, Cultura añade que "se entiende que el ayuntamiento ha desistido de continuar con la tramitación del expediente".

La conselleria recuerda que el proyecto nace de una autorización de julio de 2023, momento en el que el gobierno autonómicxo estaba en funciones y reitera que "el informe técnico planteaba interrogantes respecto a la viabilidad patrimonial de este proyecto". Cultura insiste en el escrito que esta intervención "podría dañar el recinto murario declarado BIC". "Según considera el arquitecto autor del proyecto básico autorizado, en un escrito dirigido a esta conselleria y al propio ayuntamiento, el proyecto de ejecución a realizar en este espacio BIC altera injustificadamente dicho proyecto básico, al ser contrario a las premisas de intervención autorizadas". Además, Cultura insiste en que "atenta contra la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, ya que podría dañar el recinto murario declarado BIC".

El ayuntamiento y el propio arquitecto responsable del proyecto, Rubén Bodewig, como ya recogió este diario, detallaban hace unos días que "se ha trabajado durante meses en adaptar cada una de las modificaciones que los técnicos reclamaban". El propio Bodewig insistía que resulta "más peligroso" para la conservación del patrimonio no intervenir que dejar los restos como se encuentran en estos momentos, expuestos a las lluvias. Por su parte, el experto del lnstituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, Santiago Tormo, aseguraba que el proyecto actual "tiene una afección menor que el proyecto básico" autorizado en 2023.

El consistorio insiste en realizar las modificaciones que sean necesarias para poder acometer las obras, mientras que la Dirección Territorial de Cultura de Valencia recalca que en todo momento se ha intentado encontrar "una solución que minimizara el impacto patrimonial del proyecto". El área que dirige el conseller José Antonio Rovira añade: "En julio de 2023 se convocó una reunón para abordar este asunto y se ofrecieron soluciones al ayuntamiento, tras la constatación de incompatbilidad del proyecto básico y el proyecto de ejecución, como había sido denunciado".

La conselleria reitera su compromiso de colaboración con el consistorio con el objetivo de "lograr una solución compatible con la preservación de los valores del patrimonio cultural y los intereses del municipio, brindándole la posibilidad de celebrar reuniones de trabajo en numerosas ocasiones para alcanzar un proyecto viable".

Tiempo en contra

El proyecto de construcción de este centro cultural sobre los restos de la Casa Real, que el consistorio pretendía ver acabado en 2026 con motivo del 750 º aniversario del fallecimiento del monarca, cuenta con una subvención de 2,3 millones de euros del Plan Turístico Nacional Xacobeo, a los que se suma casi medio millón más para restaurar un tramo de cien metros de la muralla que protegía la Vila y la recuperación del paso de ronda. El ayuntamiento ya ha recibido esta cantidad, que ve en peligro.