Cullera celebra su primera Feria Outlet con la participación de más de 30 comercios

Cullera se prepara para vivir este fin de semana su primera Feria Outlet, un evento impulsado por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Cullera (ACECU) con la colaboración del Ayuntamiento de Cullera, que convertirá la ciudad en un gran escaparate comercial repleto de actividades, moda y descuentos.

Más de 30 comercios locales participarán en esta cita, en la que ofrecerán productos de todo tipo —ropa, calzado, complementos, gafas, libros, artículos para el hogar o decoración— con descuentos que alcanzan el 70%. Además, la feria contará con una zona gastronómica donde se podrán degustar tapas y productos locales.

Durante todo el fin de semana, los asistentes podrán participar en los concursos, en los que se repartirán más de 5.000 euros en premios entre las personas que realicen compras en los distintos expositores.

La programación también incluirá presentaciones comerciales, talleres, música con DJ, ludoteca infantil y una pasarela de moda y productos que se celebrará el viernes a las 19 horas, tras la inauguración oficial del evento (17 h).

La presidenta de ACECU, Carolina Camós, ha destacado que con esta feria “se busca dar visibilidad al gran potencial del comercio local de Cullera. Son establecimientos que trabajan todo el año con esfuerzo e ilusión, y ahora tienen la oportunidad de mostrarse juntos en un ambiente festivo y lleno de vida”.

Por su parte, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha puesto en valor el esfuerzo del empresariado local “no solo por mantener vivo día tras día el comercio del municipio, sino por su capacidad para generar economía y ocupación”.

La concejala de Comercio, Sandra Sánchez, ha remarcado también el compromiso del consistorio en el apoyo a este tipo de iniciativas: “Sumamos nuevas propuestas para impulsar la economía del municipio, generar más dinamización y demostrar el gran músculo que conforma el comercio local de Cullera".