Cullera ya huele a cine: 700 cortos compiten en K-Lidoscopi

Cullera volvió a rendirse ayer al séptimo arte con la inauguración del XIV Festival de Cortometrajes K-Lidoscopi, que congregó a numerosos asistentes en un acto celebrado en el vestíbulo de la Casa de la Cultura – Auditorio del Mercado. La cita, que marca el inicio de una intensa semana dedicada al cine en pequeño formato, reunió a público, profesionales e instituciones en una jornada que confirmó el crecimiento y consolidación del festival como uno de los referentes del audiovisual nacional.

El director del certamen, Julio Martí Zahonero, destacó durante su intervención “el esfuerzo colectivo que ha permitido que K-Lidoscopi se haya convertido en una cita imprescindible para los amantes del cortometraje y en un motor cultural para Cullera”. Martí subrayó el papel del festival como “plataforma de impulso a nuevos creadores y punto de encuentro entre generaciones de profesionales del sector audiovisual”.

Desde hoy, y hasta el próximo sábado 18 de octubre, el público podrá disfrutar de más de 700 cortometrajes procedentes de todo el país y del extranjero, seleccionados entre una cifra récord de obras presentadas. En total, 60 trabajos competirán en la Sección Oficial —repartidos entre Ficción, Documental y Animación—, mientras que las secciones Perspectiva, Animant, Somriure y En Rodaje completarán una programación que apuesta por la diversidad y la innovación.

El festival, reconocido como calificador para los Premios Goya, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Cullera, la Fundación AISGE Valencia, DAMA y otras entidades colaboradoras, además de un amplio grupo de patrocinadores locales. La actriz Petra Martínez, que recibirá el K-Lidoscopi de Oro por su trayectoria, y la actriz Ana Wagener, madrina del evento, serán algunas de las protagonistas destacadas en la gala de clausura del domingo.

Asimismo, Martín Cuenca, homenajeado durante esta edición, impartirá un curso de interpretación ante la cámara dirigido a actores y actrices profesionales, una de las actividades formativas más esperadas del festival.

K-Lidoscopi no solo ofrece proyecciones, sino que propone una programación transversal y participativa, con talleres, charlas y encuentros que dinamizan la vida cultural de Cullera durante toda la semana. La implicación del público escolar, reflejada en la inauguración de ayer, simboliza el espíritu del certamen: acercar el cine y la creatividad a las nuevas generaciones.