Detenido en Sueca un joven de 26 años por una oleada de robos en bares

Un operativo conjunto entre la Guardia Civil y la Policía Local de Sueca ha permitido la detención de un joven de 26 años, vecino de la localidad, como presunto autor de una serie de robos cometidos en diversos establecimientos hosteleros del municipio. El detenido, que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares, fue arrestado en la tarde del martes tras un dispositivo de localización desplegado por los agentes municipales.

Según fuentes policiales, la investigación de los hechos se inició a raíz de varios robos registrados en bares y locales de ocio de Sueca, que habían generado preocupación entre los comerciantes del centro urbano. La Guardia Civil, encargada de las primeras diligencias, reunió indicios suficientes que apuntaban a la implicación del joven ahora detenido.

Con esa información, los agentes de la Policía Local establecieron un operativo especial de búsqueda y vigilancia en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de localizar al sospechoso. Finalmente, el dispositivo dio resultado en la tarde del martes, cuando los agentes detectaron y procedieron a la detención del individuo, que fue trasladado a dependencias policiales para su posterior puesta a disposición judicial.

El presunto autor de los robos fue interceptado en la vía pública, en el momento en que circulaba con un patinete eléctrico, y no opuso resistencia durante el arresto.

Fuentes del cuerpo municipal señalan que el detenido habría actuado en solitario y que los robos se centraban principalmente en bares y pequeños establecimientos de hostelería, donde accedía fuera del horario de apertura para sustraer dinero y efectos personales.

La colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de Sueca ha sido fundamental para la resolución del caso. Desde el ayuntamiento, se ha destacado “la rápida coordinación entre los cuerpos de seguridad y la efectividad del operativo que ha permitido poner fin a una serie de hechos que habían inquietado a los hosteleros de la ciudad”.

El detenido se enfrenta ahora a posibles cargos por varios delitos de robo con fuerza, mientras continúa la investigación para determinar si está relacionado con otros hechos similares ocurridos en las últimas semanas en la comarca de la Ribera Baixa.

La Policía Local de Sueca, a través de sus redes sociales, ha informado de la detención y ha reiterado su compromiso con la seguridad ciudadana, agradeciendo la colaboración vecinal y la confianza de los comerciantes, que han contribuido con sus avisos y testimonios al avance de la investigación.