Detienen a dos hombres en l'Alcúdia por atacar a una mujer con una katana y arrojarla desde un primer piso

La Guardia Civil ha detenido a dos varones de 55 y 56 años de edad en l'Alcúdia tras amenazar a una mujer con una katana y arrojarla desde el primer piso de una vivienda de la localidad, situado a una altura de 5,20 metros.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del miércoles 8 de octubre, cuando como señalan fuentes de la Guardia Civil, las tres personas se encontraban en un piso situado en la avenida de Guadassuar. En un momento de la noche, la mujer intentó salir de la vivienda, pero uno de ellos sacó una katana e impidió que se marchara del lugar. ´La mujer trató de huir por la fachada, por lo que se desplazó entre varios balcones del inmueble. Uno de los testigos, que alertó al 112, detalló que, en un momento de la huida, fue retenida por uno de los hombres, que terminó soltándola, por lo que cayó desde una altura de cerca de 5,20 metros.

La víctima se encontraba en el suelo cuando llegó la Policía Local, por lo que hasta el lugar se desplazó un equipo médico para atenderla. La mujer sufrió un traumatismo craneal, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario de la Ribera, aunque actualmente se desconoce su estado. Los agentes alertaron a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación.

El varón que la arrojó ha ingresado en prisión por delito de homicidio en grado de tentativa, mientras que el otro hombre ya ha sido puesto en libertad. Fuentes cercanas señalan que ninguno de los hombres es vecino de la localidad y afirman que ambos se encontraban en una actitud violenta y descontrolada cuando llegaron los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil.

Las mismas fuentes consultadas han confirmado que no se trata de un caso de violencia de género, ya que la mujer no tenía ninguna relación con ninguno de los dos hombres.

Agermanades, movimiento feminista de l'Alcúdia, ha convocado una concentración de apoyo a la víctima este viernes 17 de octubre, a las 19 h, en la Plaça Tirant lo Blanc.