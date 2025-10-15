El exalcalde de Sueca Dimas Vázquez dimite como concejal

El exalcalde y concejal de PSPV de Sueca, Dimas F. Vázquez, ha comunicado oficialmente que dimite como concejal, por lo que dejará su acta en el próximo pleno de noviembre. En una carta dirigida a sus compañeros, Vázquez señala que la decisión responde a “cuestiones personales” y a la intención de “dejar paso con margen de maniobra” a quienes deberán liderar el proyecto de cara a las elecciones municipales de 2027.

Vázquez llegó a la política municipal en 2011 y ejerció la alcaldía de Sueca desde 2019 hasta 2024, cuando tuvo que abandonar el cargo tras una moción de censura. El socialista acumula 14 años de actividad política local. En su misiva, reconoce que “la falta de motivación política que arrastro en los últimos tiempos me ha hecho ver que es lo más honesto, tanto para mí como para el grupo”.

El exalcalde, no obstante, ha querido agradecer el apoyo y la confianza de sus compañeros: “Ha sido un auténtico honor formar parte de este proyecto común y compartir tantas experiencias, retos y aprendizajes”.

Aunque abandona el acta, Vázquez afirma que seguirá colaborando en un segundo plano dentro del partido para apoyar a sus compañeros en lo que sea necesario. Su renuncia se formalizará en el pleno municipal de noviembre, dando inicio al proceso de relevo en el grupo municipal de PSPV.

Primera moción de censura

Vázquez se enfrentó en agosto de 2024 a la primera moción de censura en Sueca. El candidato de Sueca per Davant, Julián Sáez, asumía la alcaldía con los votos de los tres concejales de este grupo independiente, los siete de Compromís y la exportavoz del PP, Carolina Torres.

La moción supuso un larguísimo proceso que provocó primero la ruptura de la coalición gobierno que tras las municipales de 2023 formaron el PSPV-PSOE y Sueca per Davant y, con posterioridad, una grave fractura en el Partido Popular local, ya que mientras la exportavoz atendía las directrices de la dirección provincial y rubricaba la propuesta de destitución de Vázquez, los otros dos concejales del PP en el ayuntamiento, Pío Lledó e Isabel Benet, se incorporaban al gobierno local junto al PSOE pese a la amenaza de expulsión por parte de la dirección del partido, que terminó llevándose a cabo.