Inici de la implantació del contenidor marró per a la recollida de bioresidus en Alzira
Enrique Montalvá, regidor d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat: “Amb esta iniciativa, Alzira fa un pas endavant cap a un model de residus més sostenible, responsable i col·laboratiu”
L’Ajuntament d’Alzira a través de la regidora de Serveis per a la Ciutat, posa en marxa un nou sistema de recollida selectiva de residus orgànics mitjançant la implantació progressiva del contenidor marró. Esta iniciativa forma part del compromís municipal amb la sostenibilitat i l’economia circular, amb l’objectiu de millorar la gestió dels residus i fomentar la participació activa de la ciutadania en la separació en origen.
Hui s’ha celebrat la roda de premsa de presentació a la Casa de la Cultura d’Alzira, en la que han participat el regidor d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat, Enrique Montalvá, juntament amb els educadors mediambientals Fernando Martínez i Laura Martí, que han explicat els detalls de la campanya informativa i el desplegament previst.
El regidor ha explicat que “amb esta iniciativa, Alzira fa un pas endavant cap a un model de residus més sostenible, responsable i col·laboratiu”.
Entre altres, els resultats que s’espera obtindre després de la implantació, està la reducció significativa dels residus destinats a la fracció resta i la promoció de bones pràctiques de separació que s’adapten a tota la ciutadania, tant en entorns urbans com rurals.
Per assegurar l’èxit del nou sistema, la regidora de Serveis per a la Ciutat ha posat en marxa una campanya de comunicació i educació ambiental amb els següents objectius: preparar la població per a la correcta utilització del contenidor marró i fomentar una separació de residus orgànics eficient i responsable.
El desplegament del contenidor marró es durà a terme de manera progressiva, atenent la diversitat dels diferents sectors del municipi: instal·lació de contenidors marrons a cada zona, amb possibilitat de control d'accés (amb targetes o claus), campanyes informatives porta a porta en el moment de la instal·lació dels contenidors, subministrament de poals airejats i bosses compostables a totes les llars i la coordinació directa amb comunitats de veïns i administradors de finques per facilitar la implantació.
