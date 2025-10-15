El instituto de Cullera en el que se empotró un vehículo denuncia que la valla sigue sin repararse un año después

Ha pasado un año desde que un vehículo se empotrara contra la valla del IES Blasco Ibáñez de Cullera, dejando un importante tramo del cerramiento destrozado. El suceso, ocurrido a comienzos de octubre de 2024, provocó un gran susto entre el alumnado y el profesorado, aunque no hubo que lamentar heridos. Doce meses después, el vallado del instituto continúa sin repararse, pese a las reclamaciones realziadas tanto por la dirección del centro como por el ayuntamiento.

La valla metálica, que delimita la entrada principal y parte del patio exterior, presenta todavía los daños causados por el impacto del vehículo. El hueco y la deformación del vallado no solo deterioran la imagen del recinto educativo, sino que además representa un riesgo para los alumnos, especialmente en las horas de entrada y salida, cuando el tránsito de estudiantes es más intenso.

Fuentes del propio instituto han confirmado a este diario que se han enviado varios informes y solicitudes a la Conselleria de Educación para exigir la reparación, sin obtener hasta ahora una respuesta definitiva. “La valla está en un estado lamentable y cualquier día puede provocar un accidente. Hemos insistido por activa y por pasiva, pero seguimos igual”, lamentan desde la dirección del centro.

Estado actual de la valla del instituto Blasco Ibáñez. / Joan Gimeno

Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cullera también se han realizado gestiones ante la administración autonómica. Fuentes municipales reiteran que la competencia en materia de infraestructuras educativas recae en la Generalitat, aunque el consistorio ha ofrecido colaboración para agilizar la actuación. “No se puede alargar más esta situación. Estamos hablando de la seguridad de los jóvenes”, advierten desde el área.

Marcha atrás

El incidente que originó los daños se produjo cuando un joven de 19 años, alumno del propio instituto, perdió el control del coche mientras realizaba una maniobra en marcha atrás, impactando violentamente contra el vallado. La imagen del vehículo empotrado en la valla dio entonces la vuelta por redes sociales y provocó una oleada de comentarios sobre la seguridad en los accesos del centro.

Un año después, el hueco sigue recordando aquel susto y evidenciando la falta de respuesta institucional. Padres y docentes reclaman una solución inmediata antes de que el deterioro vaya a más o se produzca algún incidente que lamentar.

“No pedimos nada extraordinario, solo que se repare algo tan básico como la valla que protege a nuestros alumnos”, afirman representantes de la comunidad educativa del instituto.