El PSPV de Alzira reclama la insignia de oro de la ciudad para la Fúmiga

La ejecutiva local del PSPV-PSOE de Alzira ha reclamado que se haga entrega de la insignia de oro de la ciudad al grupo de música La Fúmiga. Asimismo, ha pedido al ayuntamiento, que gobierna junto a Compromís y UCIN, que el recinto ferial lleve su nombre.

Los socialistas destacan sobre la banda que es "una de las formaciones más queridas de nuestro pueblo y un referente indiscutible de la música en valenciano" pocos días después de que haya anunciado su gira de despedida.

El colectivo progresista considera que poner el nombre del grupo al recinto ferial representaría "una muestra de agradecimiento y homenaje permanente a un grupo que ha llevado con orgullo el nombre de Alzira por todos los rincones del País Valencià y más allá".

"Nuestro partido quiere reconocer no solo la trayectoria musical de La Fúmiga, sino también sus valores: la humildad, la proximidad, la defensa de la lengua y de la cultura y su capacidad para unir generaciones y emociones a través de la música", señala la ejecutiva, que añade: "Su éxito demuestra que, desde Alzira, se puede llegar muy lejos sin perder las raíces. Poner su nombre al recinto ferial y concederles la insignia de oro es, para nosotros, un acto de justicia".