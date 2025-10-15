Esta vesprada la Plaça Major d’Alzira acull la segona Fira de la Salut
La Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament d’Alzira organitza hui, dimecres 15 d’octubre, la segona edició de la Fira de la Salut, que tindrà lloc a la Plaça Major de 17.00 a 19.30 hores. Esta iniciativa té com a objectiu promoure hàbits de vida saludables i acostar els recursos sanitaris i socials disponibles per a la ciutadania.
La fira comptarà amb la participació d'entitats i associacions locals que treballen en diferents àmbits de la salut i del benestar: Fem Esport, Fundació Nacho Barberà, Sembrem, ACECOVA (Associació de Celíacs de la Comunitat Valenciana), Creu Roja, Amamanta, Universitat Catòlica de València-Seu d'Alzira, EFA Torrealedua, els centres de salut d’Alzira, Alzira Camina, Ludus, Protecció Civil, el servei de donació de sang i GAILES.
Durant la vesprada es duran a terme tallers, activitats lúdiques, demostracions i xarrades informatives, dirigides tant a adults com a xiquets, amb la finalitat de fomentar la participació i conscienciar sobre la importància de cuidar la salut física i emocional.
La regidora de Salut Pública, Lara Ferrer, ha destacat que “la Fira de la Salut és una oportunitat per a posar en valor la tasca de totes les entitats locals que, dia a dia, contribueixen a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Volem que Alzira siga una ciutat saludable, activa i compromesa amb el benestar de totes les persones”. Ferrer ha afegit que “des de la Regidoria de Salut Pública continuarem impulsant iniciatives que promoguen la prevenció, l’activitat física, l’alimentació equilibrada i la salut emocional, treballant colze a colze amb el teixit associatiu i sanitari de la ciutat”.
La II Fira de la Salut d’Alzira és una activitat oberta a tot el públic. Des de la Regidoria de Salut Pública s’anima a tots els alzirenys i alzirenyes a participar-hi i a gaudir d’una vesprada dedicada a la salut i al benestar col·lectiu.
