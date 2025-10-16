Alfarb busca al mejor perro pastor

Un total de once pastores, acompañados de sus perros, competirán este domingo en la tercera edición del concurso de perros pastor que se celebra en Alfarb con el fin de poner en valor la ganadería extensiva.

Se trata de un certamen único en la Comunitat Valenciana que tiene como objetivo reivindicar el papel de los pastores y sus perros a la hora de guiar al ganado a través del recorrido.

La competición se divide en dos fases, en la que participarán pastores procedentes de distintos puntos de la Comunitat Valenciana. En la primer competirán todos los participantes, mientras que en la segunda fase sólo lo harán los perros con mayor puntuación, que serán seleccionadas tras superar la primera prueba.

Cartel de la tercera edición. / Levante-EMV

A cada pastor le corresponden 20 ovejas que se irán alternando para que todos tengan las mismas oportunidades. Los perros deben conducir al ganado a través del recorrido establecido por la organización del concurso, superando los diferentes pasos. La obediencia de los perros a los pastores, que les guiarán mediante voces, gritos o señales, debe marcar la marcha de las ovejas, siempre impredecible.

El ayuntamiento organiza este concurso con la colaboración de diferentes grupos de voluntarios como la Associació Rural i Agroecològica de la Vall dels Alcalans (Aravall), las amas de casa, la EFA la Malvasia o la ganadería de Ignacio Flores.