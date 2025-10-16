El Alzira Tenis Taula brilla con el tercer puesto de José Carlos Guillot en el Spain Masters

El principal estandarte nacional del Hortitec Alzira Tenis Taula, Jose Carlos Guillot, ha disfrutado de una gran semana deportiva. El de Patraix quedó la semana pasada tercero en el prestigioso Spain Masters que reúne los 24 mejores palistas de España y campeón por quinto año del Top 16 de la Comunitat Valenciana.

Guillot hizo un campeonato estatal casi perfecto. En primera fase ganó todos los partidos, incluso al favorito del grupo, el internacional Rafa de las Heras, que hace dos semanas derrotó a los dos italianos del equipo alzireño en partido de Superdivisión. En cuartos de final ganó 3-2 a Miguel Núñez, que viene de jugar en la potente segunda división alemana, pero en semifinales pese a ganar el primer set e ir 6-2 en el segundo, Marc Miró remontó y le arrebató la plaza de la final. En el tercer y cuarto puesto ganó al exjugador del Alzira, Iván Martín. “Era importante quedar tercero porque me otorga 90 puntos en la clasificación que después determina una de las cinco plazas de la selección española. La Federación le había dado 90 puntos a Berzosa, Pantoja y Juan Pérez por estar disputando competición europea y no podía puntuar menos para no partir en desventaja”, comentó el valenciano. Sin apenas tiempo para el descanso, disputó el Top 16 que ganó por quinta vez en las cinco ocasiones que ha participado. “Es un torneo donde juegas con presión porque tienes más que perder que ganar”.

Después de dos años en Metz (Francia), el jugador del Hortitec se ha trasladado a Madrid a la residencia Blume, donde se entrenará con la gran mayoría de jugadores de la Selección Española. “Muchos jugadores estábamos viviendo en el extranjero y por casualidad hemos decidido todos volver a España. Ahora todos podremos tener un alto nivel de entrenamiento en la Blume”, comentó Guillot. El valenciano quiere centrarse en los entrenamientos y jugar la liga española y “ya en la segunda vuelta jugar algunos partidos en la 2ª división alemana o algún otro país que pudiese surgir”. En el primer partido de liga venció al dos veces olímpico Zhmudenko y estuvo a punto de ganar el primer set al francés Provost lo que le da “confianza para alcanzar altas metas”.

El viernes 24 volverá a la competición con el Hortitec A para recibir al Visit Pontevedra en el pabellón Pérez Puig a las 18’30 h. y dos días después visitarán al subcampeón de liga y actual líder, el Alicante, que ha fichado al que fuera jugador del club alzireño, el iraní Sayed Amir Hodaei.