La biblioteca de El Perelló revalida por quinto año el Premio María Moliner

La Biblioteca de El Perelló ha revalidado por quinto año consecutivo el Premio María Moliner de animación a la lectura, otorgado por el Ministerio de Cultura y la Federación Española de Municipios y Provincias.

La bibliotecaria Isabel Meseguer ha sido la encargada de presentar el proyecto, bajo el lema "La biblioteca de las ilusiones: creando comunidad con la lectura", y todas las actividades que se han realizado durante el último año. "El reconocimiento vuelve a poner en valor el trabajo y la pasión por la lectura en nuestro pueblo", señalan desde el consistorio.

El galardón también incluye una dotación económica de 2.777,77 € para la adquisición de material bibliográfico. "Seguimos apostando por la cultura y el fomento de la lectura", afirman desde el ayuntamiento.