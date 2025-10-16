Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La biblioteca de El Perelló revalida por quinto año el Premio María Moliner

El Ministerio de Cultura entrega 2.777 euros para adquirir nuevo material bibliográfico

Biblioteca de El Perelló, en una imagen de archivo.

Biblioteca de El Perelló, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

La Biblioteca de El Perelló ha revalidado por quinto año consecutivo el Premio María Moliner de animación a la lectura, otorgado por el Ministerio de Cultura y la Federación Española de Municipios y Provincias.

La bibliotecaria Isabel Meseguer ha sido la encargada de presentar el proyecto, bajo el lema "La biblioteca de las ilusiones: creando comunidad con la lectura", y todas las actividades que se han realizado durante el último año. "El reconocimiento vuelve a poner en valor el trabajo y la pasión por la lectura en nuestro pueblo", señalan desde el consistorio.

El galardón también incluye una dotación económica de 2.777,77 € para la adquisición de material bibliográfico. "Seguimos apostando por la cultura y el fomento de la lectura", afirman desde el ayuntamiento.

