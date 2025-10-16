Bromera dona lotes de 200 libros a las bibliotecas afectadas por la dana
La fundación por el fomento de la lectura realiza una selección de autores y autoras valencianas para apoyar al sector cultural
La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha hecho llegar un lote de 200 libros escritos por autoras y autores valencianos a las bibliotecas municipales de las localidades afectadas por la dana. Esta acción solidaria forma parte del compromiso de la fundación con el fomento lector y con la recuperación de los espacios culturales del territorio.
En concreto, cada biblioteca ha recibido tres colecciones completas de la campaña "Llegir en valencià". Por un lado, "Llegir en valencià, per a estimar-nos", que promueve un estilo de vida saludable y pone en valor la importancia de la salud y el bienestar emocional. Los relatos tratan temas como la resiliencia, el amor propio, la salud mental, la vejez o el luto.
En segundo lugar, "Llegir en valencià, sense por", que invita a afrontar los miedos cotidianos —la soledad, las enfermedades, la incertidumbre o la oscuridad— e incluye un homenaje al poeta Vicent Andrés Estellés, con una poesía suya relacionada con cada relato.
Por último, la más reciente de las colecciones: "Llegir en valencià, la memòria de l’aigua", que reflexiona sobre el papel esencial del agua en la historia e identidad. Once autores y autoras del territorio con relatos inspirados en objetos del fondo del ETNO, Museu Valencià d'Etnologia, que hablan de memoria, territorio y renacimiento.
Asimismo, como cada año, la fundación ha repartido esta última colección publicada entre todas las bibliotecas públicas y agencias de lectura de la Comunitat Valenciana.
